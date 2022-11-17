澎湖縣長選舉 葉竹林：要終結政黨惡鬥

澎湖縣長選舉，無黨籍候選人葉竹林，今天在政見會中表示，投入縣長選舉就是要終結政黨惡鬥，並抨擊藍綠2名候選人，特別是賴峰偉多項施政不當，導致澎湖建設停滯，籲請選民換新衫。

葉竹林在政見發表前，特別對在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間死亡的鄉親，默哀5秒鐘，並抨擊藍綠2名候選人，包括媽祖銅像與新台華輪的建造等，就是在政黨惡鬥下所導致的建設停滯，這次以無黨籍參選，就是要終結政黨惡鬥。

葉竹林指出，去年疫情嚴重，馬公市所員工站在第一線做各項防疫工作，縣府明明有許多疫苗，但縣長就不肯讓市所員工施打，居心何在，特別為市所員工抱屈；指責民進黨對手陳光復興建的國際廣場工程貪污，對為有司法權的縣長，為何不敢移送，顯有瀆職之嫌。

葉竹林今天政見會左批右打藍綠2名候選人外，也提出興建高科技焚化爐、離島境外最低稅負中心、馬公與西嶼間跨海大橋和推動綠能產業等。

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