快訊

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

台中港空貨櫃美國女子死亡「面目全非」 檢警相驗初步排除他殺

澎湖縣長選舉 葉竹林：要終結政黨惡鬥

中央社／ 澎湖縣16日電
無黨籍澎湖縣長候選人葉竹林（圖）按步就班一鄉宣講，不時夾雜批賴打陳砲火。記者王昭月／攝影
無黨籍澎湖縣長候選人葉竹林（圖）按步就班一鄉宣講，不時夾雜批賴打陳砲火。記者王昭月／攝影

澎湖縣長選舉，無黨籍候選人葉竹林，今天在政見會中表示，投入縣長選舉就是要終結政黨惡鬥，並抨擊藍綠2名候選人，特別是賴峰偉多項施政不當，導致澎湖建設停滯，籲請選民換新衫。

葉竹林在政見發表前，特別對在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間死亡的鄉親，默哀5秒鐘，並抨擊藍綠2名候選人，包括媽祖銅像與新台華輪的建造等，就是在政黨惡鬥下所導致的建設停滯，這次以無黨籍參選，就是要終結政黨惡鬥。

葉竹林指出，去年疫情嚴重，馬公市所員工站在第一線做各項防疫工作，縣府明明有許多疫苗，但縣長就不肯讓市所員工施打，居心何在，特別為市所員工抱屈；指責民進黨對手陳光復興建的國際廣場工程貪污，對為有司法權的縣長，為何不敢移送，顯有瀆職之嫌。

葉竹林今天政見會左批右打藍綠2名候選人外，也提出興建高科技焚化爐、離島境外最低稅負中心、馬公與西嶼間跨海大橋和推動綠能產業等。

2022大選 澎湖縣選舉 葉竹林 陳光復 賴峰偉

延伸閱讀

澎湖縣長選舉 陳光復提軍公教離島加給與金馬同級

澎縣長賴峰偉拚連任 喊出8年植樹百萬棵願景

維護馬公市容 澎湖在地企業捐贈3部行道樹維護作業車

當新住民是「提款機」？澎湖縣選戰 賴峰偉、陳光復再交鋒

相關新聞

曝陳時中接部長前赴中投資醫療生意 藍委：綠能你不能

國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，民進黨台北市長候選人陳時中2016年底以台北醫學大學董事身份，到中國寧波和寧波李惠利醫...

何志偉爆高虹安男友出國 質疑責任都推給男友

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安涉嫌詐領助理費，民進黨立委何志偉今天踢爆，高虹安的男友李忠庭已經買機票飛出國，讓人直接聯想...

高虹安前助理A先生上節目爆料 民眾黨團今到北檢提告

民眾黨新竹市長候選人高虹安前助理「Ａ先生」15日匿名在政論節目上，指涉民眾黨五立委捐公費人頭助理供立院黨團使用，遭民眾黨...

爆去88會館 柯文哲：別請我吃飯 5分鐘吃完什麼都不知道

台北市長柯文哲陷入是否下令民眾黨五立委捐人頭助理風波，柯文哲今出席南港之心公辦都更新建工程基地祈福，柯文哲今僅表示，民眾...

選舉倒數！「5+n」上路 11月21日後通報確診將無法出門投票

疫情趨緩，各項防疫規定逐漸鬆綁，14日起確診者的隔離天數已縮短為「5+n」，亦即隔離5天期滿快篩陰性後，即可解除自主健康管理，但選舉日逐漸靠近，若在21日過後才通報確診的民眾，依現行規定將無法出門投票。

整理包／選舉日什麼不該做？1126投票注意事項 未遵守恐遭罰500萬

九合一大選即將在11月26日舉行，選舉人當天除了一定要攜帶身分證、印章以及投票通知單才可以順利投票，除此之外，仍有許多注意事項需要遵守，若不慎違反可能遭罰500萬，甚至面臨牢獄之災。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。