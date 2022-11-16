台南市長候選人政見發表 他準備最充分因為「這原因」

台南市市長選舉首場政見發表會晚間舉辦，5名候選人中間誰準備最充分？無黨籍的成大法律系教授許忠信表示自己是最充分的，因為他帶了手板支架到現場，其他的候選人有手板沒支架，都跑來跟他借。

5名候選人各自發表政見，除了國、民兩黨候選人謝龍介與黃偉哲外，無黨籍、擔任律師的吳炳輝，希望能將各項市政政策都法制化，才不會換了市長就換了做法，特別針對少子化、人口老年化與居住正義等，提出他的政策，他表示，有人說他有「大頭病」，民眾根本不認識他，為何會投票給他，但對台南有理想，希望台南愈來愈進步，才會願意籌150萬元的保證金參選。

無黨籍的林義豐則批評台南讓民進黨執政30年，已違反民主的常態，「黃偉哲市長說台南市各項指標都是六都第一，其實都是倒數第一」，包括治安、交通、生育津貼補助等都是六都差，連老人健保補助都沒有，其他五都都有，而治安部分更是嚇人，最近發生的88發子彈的社會事件，涉及黃偉哲的競選總幹事郭再欽與現任議員謝財旺，主要就是爐渣與光電的利益分不平引發，台南已經變成「高譚市」，民進黨治理多年台南已經是黑金橫行的地方。

林義豐並表示，老人健保補助部分，他在4年前參選時就提出來過，當時黃偉哲參觀他的市政願景館，認為應該補助老人健保，但只是說說而已，根本就沒做。他表示，別的黨派來找他，他都不參加，因為只無黨、才能避免政黨「歪哥」、貪汙，他是真正做事的人。

許忠信是政見發表最後一人，他表示自己是準備最充分的候選人，除了在官網上有82頁的政策白皮書，還帶了手板與支架，連謝龍介都跑來跟他借支架。

他表示，自己留學英國拿到劍橋大學的法學博士學位，是最有國際觀的市長候選人，才能提出大量的政見，多到光是一次20分鐘的政見發表根本說不完，所以他的政見發表要分上下集，下一次政見發表會是11月19日他會說下集。

他表示，市長要有國際觀才能發揮台南的長處，向國際招商賺錢，「有市長把中央招商的成果都當成是自己的政績，說出去會被人笑」，而台南過去是南部首屈一指，但如今卻被台中、高雄超越，連新竹都要趕過去，各項指標都是六都最後，而台南財政會這麼差，差到其他五都都能補助老人健保只有台南不行，主要是中央認為「台南民進黨穩贏的」，所以經費都撥到桃園去拉抬聲勢，而且民進黨在台南執政30年，「就像一棟老屋子30年沒打掃，一定老鼠很多」，換人做才能把老鼠抓起來，台南自然會變得更好。 台南市長候選人許忠信晚間參加公辦政見發表會。記者修瑞瑩／翻攝 台南市長候選人林義豐晚間參加公辦政見發表會。記者修瑞瑩／翻攝 台南市長候選人吳炳輝晚間參加公辦政見發表會。記者修瑞瑩／翻攝

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