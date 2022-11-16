屏東政見發表 藍綠候選人背對背連正眼都不瞧一眼

屏東市長選舉藍綠交鋒，今晚上政見發表會，兩陣營候選人零互動，數度背對背，連正眼都不瞧一眼。國民黨候選人周佳琪發表政見時高舉對手文宣，痛斥可敬的對手只會攻擊抹黑，完全未提政見；民進黨候選人李清聖上台時也拿出自己的文宣，強調所有文宣都有署名絕非黑函，對手可能都把他的文宣當壁紙，才看不到政見。

屏東市長選舉被形容是屏東縣最激烈選區，晚上政見會藍綠候選人各動員支持者到場，主辦單位各安排72張座椅，中間隔約兩公尺「停火區」，由多位員警分隔，周、李到場各自與支持者握手，全場無交集零互動，在台下數度背對著背，選舉開跑以來隔空交火數回合，但在現場連正眼都不瞧。

周佳琪上台兩度以「可敬的對手」稱呼李，但痛批他只會攻擊抹黑，隨後高聲質問對手，人可以選擇出身的家庭嗎？對手一再以父親、議長周典論攻擊她，但她要嚴正告訴對手，兩人是不同的獨立個體，「不要老是拿我的父親攻擊我」。話鋒一轉還說，屏東市近年大建設大轉變，議長及議員也有協助推動，對手一再否定，難道是否定五星縣長潘孟安及議員的努力成果？

她闡述個人政見，從交通、生活便利到送藥送餐到府等社會福利政見，強調上任後會縣市合作，打造屏東成為科技化智慧型城市。

李清聖發表政見時拿出自己的文宣強調，所有文宣都有署名不是黑函，之前推出文宣，曹啟鴻等歷屆縣長一致推薦，他亦詳列未來施政藍圖，對手看不到政見可能都把文宣當壁紙。話鋒一轉，他批評對手文宣指他在民進黨內靠誰發展才是抹黑，而他2年9個月工策會總幹事任內，屢獲縣府評比肯定，卻被說的一文不值更是抹黑，一點也不可取。

他闡述個人政見，將屏東市分為東西南北四區，規畫打造觀光花卉園區等建設，並承諾當選後將以選票結餘補助款成立體育文化發展基金。 李清聖發表政見時拿出自己的文宣，強調已列施政藍圖，對手可能當壁紙才看不到。記者魏斌／攝影 周佳琪發表政見時雙手高舉對手文宣，抨擊他只會攻擊抹黑，從未提出政見。記者魏斌／攝影

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