高虹安助理費爭議 賴香伶：對攻擊選風感到悲哀

有關民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費爭議，民眾黨桃園市長候選人賴香伶今晚在臉書表示，「許多朋友問我有關近日來的爭議，我有些話想跟大家說。」首先，她尊重檢調的調查，事情真相如何，最後一定會給大眾交代。

賴香伶表示，在國會，各委員辦公室間不瞭解彼此運作模式，她也不願在不瞭解、不確認事實的情況下妄下評論。她瞭解選舉攻防在所難免，但用這種方式攻擊在野黨或個別候選人，形式上好像在追究一個真相，實質上就是在打擊在野黨，她對這種選風感到悲哀。

她表示，自己非常肯定國會助理的專業及辛勞，如果覺得不公或委屈，申訴管道和平台都建置非常完善，爭取自己的權益理所應當，但以在網路上帶風向或是透露給特定媒體，對正規的管道反倒棄之不用，不是很好的做法。

賴香伶說，她所有的助理都是個人聘用，有寫法案質詢的、負責選民服務的，當然也有負責委員會事務，與各黨團聯繫的。我派一位專責助理與黨團共同協作，不是什麼假人頭領錢給黨，更不是聘人當黨工。助理們很辛苦，他們在立院的工作成果都是事實非常容易查證。

她強調，有任何需要公開揭露的資訊，她亦義不容辭，相信以訛傳訛的謠言，終會不攻自破。選舉倒數最後十天，她更希望選舉攻防能著重在怎樣讓市政更好、更貼近市民的需求，而不是用「詐領」二字，抹滅所有國會助理的專業。

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