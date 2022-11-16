新竹縣竹北市長4選將政見發表 行禮如儀無交鋒

新竹縣選委會今天辦理第10屆竹北市長候選人公辦政見會，下午4時許4選將陸續出席並未同框，現場也未如預期火熱，政見無交鋒。國民黨林為洲主軸城市E化管理，無黨籍林冠年則抬出與柯文哲、黃珊珊的工作經歷做背書，無黨籍郭漢章細數在現任竹北市長何淦銘身旁耕耘政績，鄭朝方則以文化親子角度講述政見。

竹北市長政見會發表會依序由林為洲、林冠年、郭漢章、鄭朝方接續上台。藍營林為洲搶頭香登台，花大篇幅說明立委降格選縣轄市市長緣由。他說，相較立委，市長能做的事情比較小，但能做得比較細緻，因此提出E化城市、專責管理政見。

林為洲說，市公所服務一旦E化，民眾就可透過網路平台快速有效反映問題，他認為可就此有效降低縣府與公所間行政資源重複的問題，未來民眾舉凡請領戶籍謄本、印鑑證明等事務，都可以事先預約，免去現場排隊；其他像是查詢路燈、公園、公廁等修繕進度，同樣可上網輕鬆掌握。他也說，接獲最多民眾反映的問題是道路不平、人行道不友善 ，看似簡單的兩件事，卻是考驗下一任市長的決心與執行力。

接著上台的是林冠年，他提出自身曾在台北市政府的城市規畫經驗，要將專業治理套用在竹北市。林冠年以政見發表會場東平里集會所為例，該處位處經國大橋下，從新竹市通往竹北下橋後立即所見的建築，可以做為竹北的地標與門面，但該集會所僅興建2層樓十分可惜，他認為應可透過都市計畫，仿效台北市環南市場興建時，一半施工一半營運，打造為20至30樓高的竹北地標，未來有機會上任將協助向內政部營建署爭取興建。

林冠年再舉歐洲經驗，他認為治理竹北最好的2種方式是民主與建立市民認同，未來市政各項設計規化等，各階段期程資料將放上網路，並辦工作坊與說明會，提供市民實際參與並可線上查詢。

第3位上台的是現任竹北市公所主秘郭漢章，他搬出與市長何淦銘8年執政期間，市庫結餘超過40億為成績單，強調自己一步一腳印從基層做起；未來若當選，將力拼疫苗政策，照顧市民健康。

郭漢章提3項新的疫苗補助包含：嬰兒肺炎鏈球菌疫苗第三劑（6個月）需自費的部分，由公所補助。另外還有孕婦百日咳接種補助，以及B型腦膜炎雙球菌疫苗等相關補助。

民進黨鄭朝方壓軸登場，他提出5力政策建設力、科技力、教育力、文化力、永續力，要追趕過去十幾年來落後太多的城市治理。針對整體環境提出「三環三河環市大綠廊」旗艦型計畫，在竹北推動捷運級路網行道規畫，串連全市自行車道。

鄭朝方針對社福提出包括育兒津貼從3000元提高至6000元、竹北孕婦到大新竹轄內醫院婦產科產檢補助計程車接駁費、竹北市內公立國中小學童營養午餐經費加碼。交通方面，要效法日本打造安全之島，整合縣府、公所資源，進行人行步道嫁接，完成步道建設、標線畫設等，讓孩童上下學能有安全步道能通行。與市民生活息息相關的塞車問題，他也將逐步提出解方，努力改善。 新竹縣選委會今辦竹北市長候選人公辦政見會，無黨籍林冠年要將任職北市府經驗，城市規畫專業治理套用在竹北市。記者王淑君／攝影 新竹縣選委會今天辦理第10屆竹北市長候選人公辦政見會，國民黨林為洲主軸城市E化管理。記者王淑君／攝影 竹北市長候選人公辦政見會今登場，無黨籍郭漢章將力拼疫苗政策，照顧市民健康。記者王淑君／攝影 民進黨鄭朝方在竹北市長候選人公辦政見會壓軸登場，主攻文化、親子政見。記者王淑君／攝影 竹北市長候選人公辦政見會今登場，無黨籍郭漢章將力拼疫苗政策，照顧市民健康。記者王淑君／攝影 新竹縣選委會今辦竹北市長候選人公辦政見會，無黨籍林冠年要將任職北市府經驗，城市規畫專業治理套用在竹北市。記者王淑君／攝影 新竹縣竹北市長4選將政見發表會，今天下午在東平里集會所舉行。記者王淑君／攝影 民進黨鄭朝方在竹北市長候選人公辦政見會壓軸登場，主攻文化、親子政見。記者王淑君／攝影

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