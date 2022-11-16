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劉建國質疑土地變更涉特權 張麗善出示文件揭實情

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
民進黨雲林縣長候選人劉建國（前中）今召開記者會抨擊國民黨縣長張麗善避而不答「農地非農用」問題。記者陳苡葳／攝影
民進黨雲林縣長候選人劉建國（前中）今召開記者會抨擊國民黨縣長張麗善避而不答「農地非農用」問題。記者陳苡葳／攝影

民進黨雲林縣長候選人劉建國今天下午召開記者會抨擊國民黨縣長張麗善避而不答「農地非農用」的違建問題，直指張的住家「青埔宮」地目從特定農業區農牧用地變更成一般農業區農牧用地，質疑涉及「特權」；張麗善反擊，2017年前縣長李進勇執政的縣府團隊主動依內政部規定提出變更，當時核准變更為內政部長徐國勇，一切都照程序走。

中台灣教授協會教授謝憲騏指出，特定農業區農牧用地及河川區的農牧用地，受限農牧等7種用地使用，而一般農業區農牧用地，可申請變更為特定目的事業等13種用地，使用範圍增加；不過一般農民若持有的是上述特定農業區農牧用地或河川區農牧用地，想要變更成一般農業區農牧用地，程序可謂困難重重。

劉建國出示該建物的土地登記謄本、空拍圖等文件指出張麗善住家的建築物容積率和建闢率是否超過規定，地目變更有無利用特權方式進行等疑問；他說，特定農業區是指優良農地，或曾經投資建設重大農業改良設施，經農業主管機關認為必須加以特別保護而劃定的土地，但張家位在弘道段主要6塊土地中，有4塊全變更一般農業區農牧用地，砲轟「這不是特權，什麼是特權？」

張麗善透過競選團隊發布聲明並提出相關資料指出，內政部在民國106年5月16日公告實施「修正全國區域計畫」，各縣市因此開始配合辦理特定農業區及一般農業區檢討變更作業，雲林縣政府成立工作小組，共提出36提案，計6521筆土地，總面積達1841.38公頃。

針對劉建國所提的相關土地，張麗善競選團隊強調，其變更作業在民國106年即已啟動，隔年由雲林縣府專案小組彙整，時任縣長為前縣長李進勇，另擁有核定權限的單位是內政部，而109年完成核定時的內政部長為徐國勇。

國民黨雲林縣長張麗善今透過競選團隊發布住家相關資料及聲明。記者陳苡葳／翻攝
國民黨雲林縣長張麗善今透過競選團隊發布住家相關資料及聲明。記者陳苡葳／翻攝

2022大選 雲林縣選舉 劉建國 張麗善

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