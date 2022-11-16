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連勝文南下台中 助攻中市阿美族吳建德望高票當選
選戰倒數10天，國民黨副主席連勝文今南下台中，替台中市平地原住民市議員候選人吳建德掃街，並陪同第5選區市議員候選人吳呈賢拜票。沿途鄉親熱情支持，高喊「凍蒜」。連勝文說，吳建德年輕有戰鬥力，學經歷豐富，是位能為地方服務、做事的民代。
吳建德獲藍營多位大咖支持，包括：國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、台中市長盧秀燕，親民黨主席宋楚瑜也錄音推薦，吳建德最後衝刺階段展現阿美族的爆發力，穩定邁進青年參政最後一哩路。
連勝文今天下午到台中輔選，他先陪同第5選區(潭子大雅神岡)市議員候選人吳呈賢掃街，六寶里長步佔鐘、忠義里長林義木出動小蜜蜂車隊追隨，聲勢浩大。
沿途居民熱情高舉雙手，比出11手勢高喊凍蒜，還有居民放鞭炮表達力挺，吳呈賢喊出「服務一條龍、建設一條龍」，向鄉親懇託市議員支持11號吳呈賢。
台中市平地原住民5搶1，戰況激烈，高人一等的連勝文與吳建德擊掌「give me 5」，連推薦，政治需要年輕人投入，肯定吳建德是阿美族勇士，初生之犢不畏虎，有勇氣、有決心、有體力可以解決地方大小事。
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