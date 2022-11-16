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連勝文南下台中 助攻中市阿美族吳建德望高票當選

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
國民黨副主席連勝文今南下台中，替台中市平地原住民市議員候選人吳建德掃街。圖／台中市議員候選人吳建德競選總部提供
國民黨副主席連勝文今南下台中，替台中市平地原住民市議員候選人吳建德掃街。圖／台中市議員候選人吳建德競選總部提供

選戰倒數10天，國民黨副主席連勝文今南下台中，替台中市平地原住民市議員候選人吳建德掃街，並陪同第5選區市議員候選人吳呈賢拜票。沿途鄉親熱情支持，高喊「凍蒜」。連勝文說，吳建德年輕有戰鬥力，學經歷豐富，是位能為地方服務、做事的民代。

吳建德獲藍營多位大咖支持，包括：國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、台中市長盧秀燕，親民黨主席宋楚瑜也錄音推薦，吳建德最後衝刺階段展現阿美族的爆發力，穩定邁進青年參政最後一哩路。

連勝文今天下午到台中輔選，他先陪同第5選區(潭子大雅神岡)市議員候選人吳呈賢掃街，六寶里長步佔鐘、忠義里長林義木出動小蜜蜂車隊追隨，聲勢浩大。

沿途居民熱情高舉雙手，比出11手勢高喊凍蒜，還有居民放鞭炮表達力挺，吳呈賢喊出「服務一條龍、建設一條龍」，向鄉親懇託市議員支持11號吳呈賢。

台中市平地原住民5搶1，戰況激烈，高人一等的連勝文與吳建德擊掌「give me 5」，連推薦，政治需要年輕人投入，肯定吳建德是阿美族勇士，初生之犢不畏虎，有勇氣、有決心、有體力可以解決地方大小事。

國民黨副主席連勝文今南下台中，替台中市平地原住民市議員候選人吳建德掃街。圖／台中市議員候選人吳建德競選總部提供
國民黨副主席連勝文今南下台中，替台中市平地原住民市議員候選人吳建德掃街。圖／台中市議員候選人吳建德競選總部提供
國民黨副主席連勝文今南下台中，陪同第5選區市議員候選人吳呈賢車掃拜票。圖／台中市議員候選人吳呈賢競選總部提供
國民黨副主席連勝文今南下台中，陪同第5選區市議員候選人吳呈賢車掃拜票。圖／台中市議員候選人吳呈賢競選總部提供
國民黨副主席連勝文今南下台中，替現任市議員吳顯森交棒給長子吳呈賢與有阿美族血統的養子吳建德車掃拜票。圖／台中市議員候選人吳呈賢競選總部提供
國民黨副主席連勝文今南下台中，替現任市議員吳顯森交棒給長子吳呈賢與有阿美族血統的養子吳建德車掃拜票。圖／台中市議員候選人吳呈賢競選總部提供

2022大選 台中市選舉 連勝文

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