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農舍地目變更遭質疑特權 張麗善：一切合法

中央社／ 雲林縣16日電
國民黨雲林縣長候選人張麗善。記者陳苡葳／翻攝
國民黨雲林縣長候選人張麗善。記者陳苡葳／翻攝

民進黨雲林縣長候選人劉建國今天再針對張家農舍開記者會，質疑地目在雲林縣長張麗善任內，由特定農業區農牧用地變更為一般農業區農牧用地；張麗善回擊，雲縣府106年依內政部規定主動提出。

劉建國今天召開記者會，再度針對張家農舍提出質疑，在記者會上依序拿出建物空照圖、建物謄本，除了質疑建築物的建闢率、容積率有無超過規定，更質疑利用特權進行地目變更。

劉建國表示，特定農業區是指優良農地或曾經投資建設重大農業改良設施，經農業主管機關認為必須加以特別保護而劃定的土地，但張麗善擔任雲林縣長4年，謀家族之「利」不遺餘力。

劉建國說，張家農舍位在弘道段的主要6塊土地，分屬弘道段地號980、981、1041、1042、1042-1、1042-2，其中4塊農地，有特定農業區農牧用地（弘道段地號1041、1042、1042-2）及河川區農牧用地（弘道段地號1042-1），共達3000多坪，在張麗善任內全變成一般農業區農牧用地，「這不是特權，什麼是特權？」

中台灣教授協會教授謝憲騏指出，一般農民若持有的是特定農業區農牧用地或及河川區的農牧用地，要想變為一般農業區農牧用地，可說是困難重重，但張麗善「自已的土地自己變」，將張家農舍的4塊農地全部變為一般農業區農牧用地，還真是神通廣大，或者是「只有張家能，別人不能？」

張麗善透過競選團隊發表聲明，內政部民國106年5月16日公告實施「修正全國區域計畫」，各縣市因此開始配合辦理特定農業區及一般農業區檢討變更作業，雲林縣政府因此成立工作小組，共提出36提案，計6521筆土地，總面積達1841.38公頃。

聲明稿提到，劉建國言及的張麗善家人所擁有的相關農地，其變更作業在民國106年即已啟動，隔年由雲林縣府專案小組彙整，時任雲林縣長為李進勇；更重要的是，擁有核定權限的單位為內政部，而109年完成核定時的內政部長為徐國勇。

2022大選 雲林縣選舉 劉建國 張麗善

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