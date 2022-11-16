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影／林冠年公開追殺高虹安 要求高虹安辭去立委接受調查

聯合報／ 記者巫鴻瑋王淑君／新竹即時報導
無黨籍竹北市長候選人林冠年出席竹北市長政見發表，簡單說明送交吹哨者資料給北機站的情況。記者王淑君／攝影
無黨籍竹北市長候選人林冠年出席竹北市長政見發表，簡單說明送交吹哨者資料給北機站的情況。記者王淑君／攝影

前民眾黨新竹縣黨部執行長、竹北市長候選人林冠年，今天下午趁高虹安前往參加新竹市長政見發表會時，突襲式發文指出已將「吹哨者」提供的資料交到北機站，他稱要讓真相攤在陽光下，並稱高虹安「滿口謊言」、「比藍綠更腐敗」，要高立刻辭去立委接受調查。

高虹安在政見發表會後才得知林冠年一系列發文動作，被媒體問到雖今是政見發表，但助理案沒解釋清楚，會不會擔心模糊焦點，高回應「我們已經透過記者會說明多次，也都解釋非常清楚，如果說還有大家覺得有疑慮的地方，我想現在進入檢調偵辦程序，這部分配合檢調辦理，未來我們所有證據也會提供檢調參考」

她還稱「希望大家不要一直當所謂的網路法官，或者有些媒體試圖用影射的方式讓人未審先判，我覺得這都是非常不正確的一個現象」，並指出林冠年從來沒有在她辦公室擔任過助理，高說「我想他有任何的想法或行動，當然還是交由檢調來做澄清還有相關偵辦。」

林冠年透過臉書發文指出，他已將高虹安前助理們的指控，稍早把資料送交調查局北機站，他說之所以會送交北機站調查釐清是因為想讓真相早日大白、平息爭議和風波，避免對民眾黨擴大傷害。

他更稱高虹安是「一人拖垮全黨」，資料當中包含今年高虹安國會辦公室的助理們薪資單、勞健保投保資料、加班費等，但他坦言送交資料之前，並未先告知民眾黨黨主席柯文哲，他稱柯若知此事恐怕會很為難。

林冠年呼籲高虹安，他說「高虹安現在就應該要辭去立委接受調查，不要躲在立法委員的保護傘底下，放任支持者到處嗆檢調沒辦就是無罪這種謬論；今天高虹安面對自己的爭議時卻神隱閃躲，拉整個民眾黨她一起死，這樣真的對嗎？」

林冠年的文字中透漏對高虹安的不滿，更疑暗示酒駕事件會曝光導致黨籍被開除，恐怕是高虹安暗中造成，還牽扯進林為洲，林冠年稱「壓力當然有，高虹安為了自己跟林為洲之間的苟合，把我搓掉，也犧牲民眾黨的其他候選人」。

林冠年說，他加入民眾黨是為了理念，服務竹北市民是因為家鄉的召喚，希望高虹安把所有爭議講清楚，支持者也期待她能澄清。請檢調應該儘速約談相關證人，並且保護大家，別讓有心人可以用非正當管道傷害吹哨者。

林冠年也向國民黨新竹市長候選人林耕仁喊話，呼籲林耕仁也把手上的關鍵事證交給檢調，林冠年也強調「吹哨者是一群彼此沒有相互聯絡的助理群，惶惶不安，而資料散在不同的地方」。

而對於傳出民眾黨將對他提告，林冠年下午在新竹縣竹北市長政見發表會後表示，他說先觀察，與律師先研究看看，但他相信真相總會有水落石出的一天，他的所做是盡國民應盡的義務和責任，他表示「謝謝民眾黨的栽培」。

2022大選 新竹市選舉 高虹安 新竹縣選舉 林冠年

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