鄭宇恩戰車亮相拼選情 迷你復古風貨卡超吸睛

新北市第一選區市議員候選人鄭宇恩，昨(15)日開始車隊掃街首度衝刺，將她的戰車是一台充滿濃濃的復古風格小貨卡，在車蓋上大大的1號、車門則有可愛的Q版宇恩娃娃裝飾，不同於一般選舉候選人多半站在高高的吉普車上，但卻很吸睛。

新北市議員候選人鄭宇恩表示，這台小小復古貨卡車，有別於過去一般傳統的吉普車或是皮卡車，整體顏色與風格與選舉旗幟相同，走可愛路線，許多小朋友看到也都很喜歡，期盼可以塑造出親民又簡約的風格，讓選民看到選舉也能夠發揮創意打造不一樣的風貌。

另外這台小貨卡更是千挑萬選，比起一般的吉普車較省成本，能夠讓民眾感受到候選人的創意與誠意。

鄭宇恩指出，過去受到穩當選之類的謠言影響，在最後關鍵時刻的選情其實相當吃緊，為了吸引民眾目光，團隊共同打造要用來山間聚落拜訪的宣傳車，此外，因為車體小巧，在小路行進或轉彎相當的靈活，很適合山間小路的地形，且在市區也很吸睛，加上車身高度較低，除了方便剛生產完的好上下車斗之外，最重要的是拉近和民眾的距離。

鄭宇恩表示，選舉沒有穩贏的，如果認同她的表現，就要堅定投票給予支持，她才有機會連任繼續服務。

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