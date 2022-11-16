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侯友宜偕蕭敬嚴瑞芳市場拜票 鄉親力挺連任

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市長侯友宜帶領市議員參選人蕭敬嚴到瑞芳地區掃街拜票。 圖／觀天下有線電視提供
新北市長侯友宜帶領市議員參選人蕭敬嚴到瑞芳地區掃街拜票。 圖／觀天下有線電視提供

今(16)日是選前倒數十天，新北市長侯友宜把握時間，帶領市議員參選人蕭敬嚴到瑞芳地區掃街拜票，瑞芳區里長力挺，沿路許多鄉親更是熱情高呼凍蒜，支持侯市長連任。侯市長表示，感謝所有鄉親的支持，自己將不負所托，繼續努力拚市政。

侯友宜在眾人支持的陪同下，先是來到瑞芳第一市場，到傳統菜市場，看到人就向前親切握手，不少支持者也送上好彩頭，還有熱情的笑容，對此陪同在身旁的市議員參選人蕭敬嚴也希望一起努力爭取民眾認同。

侯友宜一早先至瑞芳第一市場及中正路，市長與鄉親相見歡，一下車便展現超高人氣，許多鄉親除高呼凍蒜外更興奮爭相與市長合影，沿路許多市場攤販也熱情邀請市長在攤位簽名。

進到熟悉的傳統市場，侯友宜一一握手寒喧，有人就好像看到偶像一樣激動，而侯友宜除了和民眾搏感情，也沒忘了賣力幫新人拉抬選情，要大家支持蕭敬嚴，讓新北市有更多的年輕人來服務。

國民黨市議員參選人蕭敬嚴說，選舉剩下倒數十天，新北市長侯友宜也特地到瑞芳傳統市場為議員參選人一同輔選，希望讓市長侯友宜好好做事，高票連任成功，在議會也需要強力的後盾，希望有機會能進到議會和市長一起為民服務，給年輕人一個機會，11月26日記得出門投票。

2022大選 侯友宜 新北市選舉

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