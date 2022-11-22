九合一投票指南／一鍵快速查詢 秒懂你選區有哪些候選人！

111年九合一選舉即將在11月26日進行投票，將選出新一屆的直轄市長、直轄市議員等9類地方公職人員，本屆有近兩萬爭奪席位，到底誰能出線，完全由選民手中的選票來決定。各位選民們清楚自己的選區有哪些人參選嗎？快來參考《聯合新聞網》精心製作的選舉專題「選將點名」專區，看清楚各候選人的背景、政見，選出心中最滿意的候選人。

九合一地方公職人員選舉是哪九個？

‧直轄市（6都）／直轄市長（6名、黃色選票）、直轄市議員（377名）、里長、直轄市山地原住民區長（6名）及區民代表（50名）。

‧13縣3市／縣市長（16名）、縣市議員（533名）、鄉鎮市長（198名）、鄉鎮市民代表（2089名）、村長和里長。

九合一選舉共有多少人參選？

根據中選會統計，此次共有19825位候選人完成登記，將角逐11023個名額。有95人爭取22席縣市長席位，包括30人參選直轄市長、65人參選縣（市）長，其中以參選台北市長12人為最多；有1686人角逐910席縣市議員名額，最基層的村里長也有14,060人登記參選，爭取幾近打對折的7748個席位。

市長出線率0.23%競爭激烈 四成里長躺著選就能贏

這次有95人競逐22席縣市長名額，六都競爭猶為激烈，共有30人搶6席，平均出線率只有0.2%，其中首都台北市共有12名候選人爭奪市長寶座，出線率0.08%最低，但除了蔣萬安、陳時中、黃珊珊「三腳督」外，你知道其他9名候選人是誰嗎？有沒有「蜂蜜檸檬水」？

六都以外縣市，以每天都在火線話題上的新竹市長選舉最受關注，除了高虹安話題不斷，國、民兩黨的候選人名字有記住嗎？事實上，新竹市長共有6名候選人喔，是參選人數次多的縣市，出線率只有0.16%，另外還有宜蘭、金門也是各有6人參選。

被視為「基層樁腳」的村里長，這次同額競選率達到四成，其中最高的是新北市，1032個里當中，近半的里長只要1票就當選，等同提前當選，根本就是「躺著選」就能贏。「老神在在」同額競選的縣市里長，還有台南市四成，彰化市近五成，這些人你都認識嗎？

搞清楚戶籍在哪裡 選票別領錯

依據選民戶籍所在地區分為3類別，領的選票張數不一樣，也要注意選票顏色喔，其中「議員票」還依「選民身分」區分為3種顏色，一般身分民眾領的是「白色」選票，若是具備「原住民」身分，則必須領「淺藍色」或是「淺綠色」選票，千萬別搞錯喔。

一、直轄市、省轄市／基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、嘉義市、台南市、高雄市

• 選票（顏色）──市長（淺黃色）、市議員（請依身分別見附圖一）、里長（粉紅色）共3張選票。

二、13縣／新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、澎湖縣、金門縣

•選票（顏色）──縣長（淺黃色）、縣議員（請依身分別見附圖一）、鄉鎮市長（金黃色）、鄉鎮市民代表（淺粉紅色）、村里長（白色）5張選票。

三、直轄市山地原住民區／新北市烏來區、桃園市復興區、台中市和平區、高雄市那瑪夏區、高雄市茂林區

•選票（顏色）──市長（淺黃色）、市議員（請依身分別見附圖一）、里長（粉紅色）3張選票，再多加區長（金黃色）、區民代表（淺橘色）2張選票。

【附圖一】

圖／翻攝自「中央選舉委員會」官網

商品推薦