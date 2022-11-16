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徐定禎質疑鍾東錦違法發放民調文宣 鍾總部嗆栽贓嫁禍

聯合報／ 記者胡蓬生范榮達／苗栗即時報導
民進黨苗栗縣長候選人徐定禎總部發言人陳光軒（右起）、陳品安、曾玟學質疑無黨籍候選人鍾東錦在民調封關後仍持續發送有民調內容的文宣。圖／徐定禎總部提供
民進黨苗栗縣長候選人徐定禎總部發言人陳光軒（右起）、陳品安、曾玟學質疑無黨籍候選人鍾東錦在民調封關後仍持續發送有民調內容的文宣。圖／徐定禎總部提供

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎競選總部下午開記者會，發言人陳品安、陳光軒、曾玟學等人質疑無黨籍候選人鍾東錦在民調封關後仍持續發送含有民調內容的文宣，呼籲選委會與檢調儘速徹查；鍾東錦總部回應昨晚就沒再發送相關文宣，對手不要再栽贓嫁禍。

陳光軒指出，今早在全縣各處都收到鄉親回報，對手鍾東錦在民調封關後持續發送含有民調內容的文宣，鍾身為縣議長，不可能不知道相關法律規定，卻知法犯法鋪天蓋地發送這份文宣，內容不只散播民調，也帶有誤導與恐嚇，徐總部嚴正譴責對手用奧步影響選情。

陳品安強調，封關後散播民調資訊依法可處50萬至500萬元罰緩，鍾東錦不只派發民調文宣觸法，近期造勢活動也有觸法嫌疑，徐耀昌縣長感恩餐會變質為特定縣長候選人造勢，希望檢調儘速偵辦，不要因為涉及縣府高層就不處理。

曾玟學質疑說，先前議會審預算時，發覺民政處有近500萬元交流預算，懷疑縣長感恩餐會經費來自這筆預算，民政處應說明這筆交流費用去處，是否淪為特定人選造勢場合費用？不希望距離選舉如此近的時期再看到奧步、賄選。

鍾東錦總部執行長徐廷琮回應說，徐定禎存款只有27萬元，卻可辦耗費上千萬元的總統和副總統大型造勢活動，請問錢從那裡來，這才要請檢調調查清楚；徐縣長下鄉感恩之旅已說得很清楚，是縣長自掏腰包辦，參加的候選人多達數十位，不止鍾議長陣營，如涉及賄選，那總統、副總統甚至行政院長來苗栗造勢，是否也涉及賄選，請民進黨不要一直雙標，自己可以辦，別人都不行，至於民調文宣，鍾總部確實遵守選罷法規定，昨晚就沒再發送相關文宣，請對手不要再栽贓嫁禍。

縣府民政處表示，原本編列的500萬元交流活動費用因疫情未辦，經費未動支將繳庫，縣長感恩之旅並非縣府辦理的活動。

無黨籍候選人鍾東錦總部執行長回應徐定禎總部指控，反批民進黨雙標。圖／鍾東錦總部提供
無黨籍候選人鍾東錦總部執行長回應徐定禎總部指控，反批民進黨雙標。圖／鍾東錦總部提供

2022大選 苗栗縣選舉 徐定禎 鍾東錦

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