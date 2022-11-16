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台東縣長3候選人錄製政見 17日起有線電視播放

中央社／ 台東縣16日電

台東縣選舉委員會宣布縣長競選活動今天開跑，同時錄製台東縣長候選人選舉政見，於17日起至11月25日在台東縣內有線電視及播送系統播放。

政見發表前，民進黨台東縣長候選人劉櫂豪表示，在登記參選時，政見發表方式他選擇候選人辯論，但因其他候選人不同意，因此選委會改以電視政見發表形式。

台東縣選委會表示，在參選登記時會有一張表格讓候選人勾選願不願政見辯論，的確只有劉櫂豪勾選願意，饒慶鈴陳長宏沒有勾選，因此願意政見辯論的並未超過2/3，於是採取電視政見發表。

首先發表政見的國民黨候選人饒慶鈴提綻放產業、開創自然真實的共好經濟；綻放建設、營造便利和友善的生活環境；綻放科技、開啟台東元宇宙；綻放藝術、整個台東都是你的美術館；綻放社福、用心照顧每一名縣民；綻放原民、打造原民文化典範城市共6大政見。

劉櫂豪則訴求10年立委政績，對比饒慶鈴4年縣政缺失，接著提出他擔任縣長將以宜居城市、青創就業、品牌農業、原鄉永續、文化深耕5個面向來造好新台東，也強調台東的政治不應只有一種選擇，翠綠的山林、開闊的海洋、藍天白雲、金黃稻田、多元族群，百花齊放的色彩繽紛，這才是台東真正迷人顏色。

無黨籍候選人陳長宏則表示，要打一場高格調的選舉，團結大家來愛台東，建設台東；揭穿統獨藍綠假議題，回歸反共復民真行動，唾棄紅藍綠、反政客詐騙集團，驅除馬列毛統台澎金馬，蘭嶼必須獨立等。

台東縣選委會表示，第19屆縣長選舉，候選人競選活動期間從11月16日起至11月25日為期10天，今日的電視政見發表將於明（17）日起至11月25日止，分別在東台有線電視事業股份有限公司（播放區域台東市、太麻里鄉、金峰鄉、大武鄉、達仁鄉）、東台有線播送系統股份有限公司（播放區域卑南鄉、鹿野鄉、延平鄉、關山鎮、池上鄉、海端鄉、東河鄉、成功鎮、長濱鄉），每天中12時、晚間18時等2個時段，在20頻道全程播出，1天播出2次。

2022大選 饒慶鈴 陳長宏 劉櫂豪 台東縣選舉

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