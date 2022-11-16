快訊

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

台中港空貨櫃美國女子死亡「面目全非」 檢警相驗初步排除他殺

影／新竹市長公辦政見發表 候選人暢談政見

攝影中心／ 記者季相儒／新竹即時報導
選舉進入最後倒數階段，新竹市首場公辦政見會在今日下午1點30分登場，候選人李驥羣（左起）、沈慧虹、林耕仁、高虹安在會前合影，各候選人都比出自己選舉號次的手勢。記者季相儒／攝影
選舉進入最後倒數階段，新竹市首場公辦政見會在今日下午1點30分登場，候選人李驥羣（左起）、沈慧虹、林耕仁、高虹安在會前合影，各候選人都比出自己選舉號次的手勢。記者季相儒／攝影

選舉進入最後倒數階段，新竹市首場公辦政見會在今天下午1點30分登場，民進黨新竹市長候選人沈慧虹受訪時表示，政見會重點當然就是先自我介紹，再來會闡述自己對於一個優秀的市長需要什麼樣的條件，過去將近8年時間，她住在這個城市生活與工作，也做了非常多的事情，跟市府團隊一起努力的成績都會來跟市民報告與說明。

國民黨新竹市長候選人林耕仁受訪表示自己擔任民意代表20幾年，他的內心就是常常在關心市政、關心人民的苦，這幾年尤其疫情的關係，新竹市民生活相對的壓力大、生活更苦，未來要打造一個城市的願景，應該從人民的生活開始來著手。

而民眾黨新竹市長候選人高虹安在政見會上也表示，新竹是台灣的科技首都，新竹有領先全世界的科技產業，在國際有相當高知名度，還有傲人的大學城，都是新竹得天獨厚的條件，因此新竹市需要有真正從科技出身、真正了解產業需求，以及跳出傳統政治框架的市長來領導，她的願景是讓新竹成為「國際科技都」。

選舉進入最後倒數階段，新竹市首場公辦政見會在今日下午1點30分登場，民進黨新竹市長候選人沈慧虹抽到第四位發言。記者季相儒／攝影
選舉進入最後倒數階段，新竹市首場公辦政見會在今日下午1點30分登場，民進黨新竹市長候選人沈慧虹抽到第四位發言。記者季相儒／攝影
選舉進入最後倒數階段，新竹市首場公辦政見會在今日下午1點30分登場，民眾黨新竹市長候選人高虹安到場參加發表會。記者季相儒／攝影
選舉進入最後倒數階段，新竹市首場公辦政見會在今日下午1點30分登場，民眾黨新竹市長候選人高虹安到場參加發表會。記者季相儒／攝影
選舉進入最後倒數階段，新竹市首場公辦政見會在今日下午1點30分登場，國民黨新竹市長候選人林耕仁抽到第二位發言。記者季相儒／攝影
選舉進入最後倒數階段，新竹市首場公辦政見會在今日下午1點30分登場，國民黨新竹市長候選人林耕仁抽到第二位發言。記者季相儒／攝影

2022大選 新竹市選舉 沈慧虹 林耕仁 高虹安

延伸閱讀

民眾黨5立委被指捐人頭助理 沈慧虹：相信市民有大智慧

林耕仁質疑「新竹大車站」預算三級跳 竹市府強調絕無不法

傳後悔收手不續攻高虹安爭議 林耕仁：道聽途說

影／高虹安助理費風波 林耕仁：交給新竹市民判斷

相關新聞

曝陳時中接部長前赴中投資醫療生意 藍委：綠能你不能

國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，民進黨台北市長候選人陳時中2016年底以台北醫學大學董事身份，到中國寧波和寧波李惠利醫...

何志偉爆高虹安男友出國 質疑責任都推給男友

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安涉嫌詐領助理費，民進黨立委何志偉今天踢爆，高虹安的男友李忠庭已經買機票飛出國，讓人直接聯想...

高虹安前助理A先生上節目爆料 民眾黨團今到北檢提告

民眾黨新竹市長候選人高虹安前助理「Ａ先生」15日匿名在政論節目上，指涉民眾黨五立委捐公費人頭助理供立院黨團使用，遭民眾黨...

爆去88會館 柯文哲：別請我吃飯 5分鐘吃完什麼都不知道

台北市長柯文哲陷入是否下令民眾黨五立委捐人頭助理風波，柯文哲今出席南港之心公辦都更新建工程基地祈福，柯文哲今僅表示，民眾...

選舉倒數！「5+n」上路 11月21日後通報確診將無法出門投票

疫情趨緩，各項防疫規定逐漸鬆綁，14日起確診者的隔離天數已縮短為「5+n」，亦即隔離5天期滿快篩陰性後，即可解除自主健康管理，但選舉日逐漸靠近，若在21日過後才通報確診的民眾，依現行規定將無法出門投票。

整理包／選舉日什麼不該做？1126投票注意事項 未遵守恐遭罰500萬

九合一大選即將在11月26日舉行，選舉人當天除了一定要攜帶身分證、印章以及投票通知單才可以順利投票，除此之外，仍有許多注意事項需要遵守，若不慎違反可能遭罰500萬，甚至面臨牢獄之災。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。