影／新竹市長公辦政見發表 候選人暢談政見
選舉進入最後倒數階段，新竹市首場公辦政見會在今天下午1點30分登場，民進黨新竹市長候選人沈慧虹受訪時表示，政見會重點當然就是先自我介紹，再來會闡述自己對於一個優秀的市長需要什麼樣的條件，過去將近8年時間，她住在這個城市生活與工作，也做了非常多的事情，跟市府團隊一起努力的成績都會來跟市民報告與說明。
國民黨新竹市長候選人林耕仁受訪表示自己擔任民意代表20幾年，他的內心就是常常在關心市政、關心人民的苦，這幾年尤其疫情的關係，新竹市民生活相對的壓力大、生活更苦，未來要打造一個城市的願景，應該從人民的生活開始來著手。
而民眾黨新竹市長候選人高虹安在政見會上也表示，新竹是台灣的科技首都，新竹有領先全世界的科技產業，在國際有相當高知名度，還有傲人的大學城，都是新竹得天獨厚的條件，因此新竹市需要有真正從科技出身、真正了解產業需求，以及跳出傳統政治框架的市長來領導，她的願景是讓新竹成為「國際科技都」。
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