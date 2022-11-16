感性向新竹市民表露心聲 高虹安：選舉攻擊是我始料未及

民眾黨新竹市長候選人高虹安今出席新竹市長候選人公辦電視政見發表，她第一個上場發表政見，除了暢談政見，她在最後5分鐘利用發表會場合突然表露心聲，她說鋪天蓋地的選舉攻擊是她始料未及的。

高虹安表示，這是她人生第一次投入選舉，沒有想到面臨到的是鋪天蓋地的抹黑及造謠，還有許多網路上的霸凌攻擊，她說她確實曾經感受到挫折與沮喪，但在街頭拜票面對市民期待的雙眼，就像給予她溫暖擁抱，讓她有勇氣繼續討論市政願景。

她說，她希望未來新竹市可以變得更好，只要攜手合作，她也向市民喊話「我們的家現在正面臨命運的十字路口，我們可以一起選擇善良、選擇向前走，讓新竹市邁開步伐追求卓越。」

在30分鐘的政見發表會上高虹安依序提到，針對「大新竹合併」，她指出新竹科學園區有超過600家廠商，還有16萬從業人口，可惜卻缺乏新竹縣市合作，她認為縣市之間居民生活往來密切，因此需要以園區為中心進行縣市合作，解決交通、環境、產業、土地產權等問題。

高虹安說，因此她上星期才會到新竹縣政府與新竹縣長楊文科會面，溝通新竹縣市整合平台，未來定期召開縣市首長會議，討論大新竹如何共享資源，還要解決交通，例如智慧號誌、大新竹公車、完整觀光等，不用靠修法就能先做。

其次，高虹安指出新竹市是百年古都，有豐富文化資產，她多次走訪城隍廟、中正台，還有站前、圓環等老城區，對於老城區面臨沒落，高認為中正台商圈過去曾是新竹的五分埔，但前市長林智堅花大錢辦活動，但人潮來了一天，活動結束後卻什麼都沒留下。

因此她認為要把老城區的文化特色「帶出來」，重新創造人潮，擦亮中正台商圈的招牌，她將積極針對老城區各商圈進行動線重新設計，包含無障礙設施，甚至可以設計走讀路線，讓文化資產在走讀路線上呈現，同時可以提供房屋修繕補助，保障老屋安全，30年以上老屋免費健檢等。

她還提到新竹市的汙水下水道接管率不僅落後全國，更落後於鄰近的新竹縣與苗栗縣，她認為接管率牽涉到城市進步象徵，未來的再生水發展條例裡，也會要求使用更多再生水，因此她向市民保證，會積極提升新竹市的接管率，並遵照乾淨水公投結果，加速條例落實。

另高虹安也針對新竹市的教育問題提出看法，她指出東區教育資源分配不均、規畫不周全，孩子沒辦法就近入學，她拿出近期爭議的關埔國小興建案，蓋了6年還未蓋好，她質疑「2.2億膨脹到3.8億，花費那麼多納稅人的辛苦錢去了哪，學校沒有體育館、操場，還必須到鄰近國中借場地」，她提出除了教育資源分配，也規畫安心交通車、安心通學步道。

政見發表會上，高也談新竹棒球場事件，她說市政圖隊如今改善4個月了，但問題還未被解決，她不滿新竹市政府到現在沒有人為新竹棒球場的問題負責，她認為公共建設不是砸大錢拍剪綵畫面，而是要讓納稅錢發揮效用，當選市長後她將公開棒球場相關紀錄，讓市民檢視。

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