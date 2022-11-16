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高虹安爆助理費爭議 賴香伶：尊重檢調調查

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
民眾黨新竹市長候選人高虹安爆發助理費爭議，民眾黨桃園市長候選人賴香伶表示，尊重檢調的調查，事情的真相如何最後一定會給大眾一個交代。圖／賴香伶辦公室提供
民眾黨新竹市長候選人高虹安爆發助理費爭議，民眾黨桃園市長候選人賴香伶表示，尊重檢調的調查，事情的真相如何最後一定會給大眾一個交代。圖／賴香伶辦公室提供

民眾黨新竹市長候選人高虹安爆發助理費爭議，民眾黨桃園市長候選人賴香伶表示，尊重檢調的調查，事情的真相如何最後一定會給大眾一個交代。

賴香伶表示，選舉到這麼後期，執政黨也好、一些所謂爆料者都不用負責任的在媒體上大放厥詞，她還是那句話：「尊重檢調的調查」，事情的真相如何最後一定會給大眾一個交代，選舉過程裡面用這方式攻擊在野黨或個別候選人，形式上面好像在追究一個真相，但「實質上就是在打擊在野黨，我是覺得對這選風感到悲哀。」

至於民進黨質疑民眾黨五個立委都要出一個給黨團有詐領助理費之嫌，賴香伶解釋，助理都是她個人聘的，有關委員會的部分也是有負責的助理，像她在內政委員會我們有一個助理盯在內政委員會，他跟黨團的其他助理是協同合作。

賴香伶說，因為我們只有五個委員但有八個委員會，所以五個委員個要派一位緊盯委員會，這是跟黨團一起協作把八個委員會運作完成的做法，所以我相信這事實很容易查證，需要透明公開的揭露資訊都很願意。

她說，所以，跟昨天那些人爆料的有人一再用「借刀殺人」的語詞叫做什麼詐領助理費？「真是夠了！」這樣的用語除了讓不了解國會的人開始以訛傳訛之外，也是故意弄混在制度運作上專業的國會助理。

助理在議題上面法案上面跟委員會上面本來是不同歷練，以及必須要有這樣的人擔負角色，國會的助理本來是多樣式的專業，叮委員會的叮法案的每個人執掌專業不同，他的工作方式不一樣，不需要用這方式、用詐領二字來模糊過去所有專業助理的肯定。

2022大選 新竹市選舉 高虹安 賴香伶

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