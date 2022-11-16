綠能你不能？蔣萬安競辦反抓顧立雄的事務所投資中國

民進黨台北市長候選人陳時中陣營近來緊咬國民黨台北市長候選人蔣萬安「矽谷律師」經驗，蔣萬安競辦發言人、立委李德維今指出，國安會秘書長顧立雄任職萬國法律事務所資深合夥律師期間，萬國法律事務所於1991年在中國福州市經營事務所、在中國賺錢。套用民進黨與陳時中的抹紅邏輯，又該如何解釋？莫非又是另一個「綠能你不能」？

李德維表示，顧立雄曾於2016年擔任立委的立法院網頁中，載明自1983年至2016年擔任「萬國法律事務所資深合夥律師」；而在2004年出版的「互信與堅持萬國三十年的故事」一書中，提及萬國法律事務所曾於1990年代在中國福州市經營合法事務所，白紙黑字，都有所考。

李德維質疑，顧立雄掌國安會秘書長高位，負責國家安全，曾擔任合夥人之律師事務所，卻在顧立雄任合夥人期間在中國賺錢，套用民進黨與陳時中的抹紅邏輯，又該如何解釋？莫非又是另一個「綠能你不能」？

李德維表示，顧立雄、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬同為英派，嘴上喊「愛台灣」，行動卻是從中國賺錢，這些行為若套用民進黨邏輯，都是親中賣台，都是不愛台灣；然而顧立雄與鄭運鵬兩人，一個穩坐國安會秘書長高位，一個獲總統蔡英文「欽點」選桃園，在在證明了民進黨「抗中保台」是假，「抗中不保台」才是真。

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