影／林佳龍承諾選贏做滿、選輸歸零 批侯友宜會「落跑選總統」

國民黨陣營指民進黨新北市長候選人林佳龍即便落選，但只要得票數不錯，還是有望接任閣揆。林佳龍今天回應，讓我選上市長，做滿4年「是最好的啦」，對手不敢面對「半年市長」的問題，才會轉移焦點。

林佳龍今天上午到新北市瑞芳第一市場拜票，媒體詢問有關藍營指林只要選得不錯，落選仍會入閣甚至組閣的看法。

林佳龍說，其實這個對手轉移焦點的花招，讓他選上市長做滿4年，這是最好的。他覺得對手因為不敢去面對半年市長的問題，所以才會轉移焦點。今年選舉選林佳龍做滿4年，選一次就好，因為選後半年落跑去選總統，還要再改選。

林佳龍表示，最近民間有個「傳說」，就是要拒投半年市長，這個就是關鍵的。他承諾做滿4年，侯半年之後就會落跑去選總統。關鍵的重點在這裡，不在他選輸會去哪裡，選輸就歸零。如果不讓他選輸去別的事情，那就讓他選贏。新北市民如果給他機會，他一定做滿4年全力以赴。

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