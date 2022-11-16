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新竹縣長公辦政見發表會登場 楊文科、范振揆缺席

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣第19屆縣長公辦政見發表會，無黨籍劉復嵐左批執政黨，右反山前線政見。記者王淑君／攝影
新竹縣第19屆縣長公辦政見發表會，無黨籍劉復嵐左批執政黨，右反山前線政見。記者王淑君／攝影

新竹縣第19屆縣長公辦政見發表會，今天起陸續在13鄉鎮市各舉辦一場，第一場竹北市在東平里集會所舉行，依抽籤次序由民進黨周江杰、無黨籍黃秀龍、無黨籍劉復嵐接續上台發表政見；周提山前線大眾快捷運輸系統、黃爭取提高各項社福補助、劉左批執政黨右反山前線政見；國民黨楊文科因出席寶山鄉道路工程開工，與無黨范振揆2人皆缺席。

周江杰政見發表聚焦交通議題，競選政見主軸要打造「山前線」大眾快捷運輸系統，他提山前線將以竹北高鐵站為核心，路線規畫將行經交大客家學院、喜來登飯店及遠百商圈，路線也將延伸到柿餅故鄉新埔鎮、內灣風景區所在地橫山鄉、芎林鄉，最後再銜接回高鐵站；並期望與台鐵既有網絡，在縣內11鄉鎮發展市區公車，全面提升交通便利性。

此外，周江杰提及20多年前所提璞玉計畫（台灣知識經濟旗艦園區計畫），與現況已有很大出入，需大幅調整方向；規畫在關西、橫山、北埔、峨眉等鄉鎮發展智慧農業，並在其他鄉鎮打造智慧物流園區，期盼透過桃竹竹苗區域治理平台，提升未來發展願景，讓新竹縣不要「落了隊」。

黃秀龍則積極搶攻各項社福補助大放利多，他認為縣府應建社會住宅，讓年輕人買得起房子；並主張老人健保免費、生育津貼每胎2萬元、0至3歲幼兒每月補助1000元、3至5歲幼童免費讀幼兒園等政見。

黃秀龍也提建大新竹輕軌，他建議從交通繁忙區新豐、湖口到竹北段先建造，竹北到科學園區也須重點規畫；至於新埔、關西、橫山、峨眉、五峰、尖石等鄉鎮，他提建纜車，藉以吸引觀光，帶動後山經濟。

劉復嵐一上台則猛批民進黨執政不利，因而促使他參選新竹縣長。他說，執政黨所提大新竹合併，多數新竹市民並不同意，希望透過公民投票決定縣市合併議題；對於執政黨要廢除鄉鎮自治，他也持反對意見。

劉復嵐說，針對周江杰所提「山前線」恰巧與楊文科所提捷運六路廊反其道而行，他點出山前線所經關西、芎林、新埔、橫山4鄉鎮總人口數僅9.2萬人，繞一圈約50公里，以每公里造價至少需10億元算，每天通勤人數至少需18萬人次才能收支平衡，質疑山前線效益。

新竹縣第19屆縣長公辦政見發表會，無黨籍黃秀龍積極搶攻各項社福補助大放利多。記者王淑君／攝影
新竹縣第19屆縣長公辦政見發表會，無黨籍黃秀龍積極搶攻各項社福補助大放利多。記者王淑君／攝影
新竹縣第19屆縣長公辦政見發表會，無黨籍黃秀龍積極搶攻各項社福補助大放利多。記者王淑君／攝影
新竹縣第19屆縣長公辦政見發表會，無黨籍黃秀龍積極搶攻各項社福補助大放利多。記者王淑君／攝影
新竹縣第19屆縣長公辦政見發表會，無黨籍劉復嵐左批執政黨，右反山前線政見。記者王淑君／攝影
新竹縣第19屆縣長公辦政見發表會，無黨籍劉復嵐左批執政黨，右反山前線政見。記者王淑君／攝影
新竹縣第19屆縣長公辦政見發表會，民進黨周江杰聚焦交通議題，主軸打造「山前線」。記者王淑君／攝影
新竹縣第19屆縣長公辦政見發表會，民進黨周江杰聚焦交通議題，主軸打造「山前線」。記者王淑君／攝影
新竹縣第19屆縣長公辦政見發表會，民進黨周江杰聚焦交通議題，主軸打造「山前線」。記者王淑君／攝影
新竹縣第19屆縣長公辦政見發表會，民進黨周江杰聚焦交通議題，主軸打造「山前線」。記者王淑君／攝影

2022大選 新竹縣選舉 周江杰 黃秀龍 劉復嵐

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