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影／小刀出鞘輔選曾獻瑩 金溥聰談選情：人在做天在看

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨前秘書長金溥聰(中)今天復出為大安、文山無黨籍議員候選人曾獻瑩(批綵帶者)輔選。記者林麗玉／攝影
國民黨前秘書長金溥聰(中)今天復出為大安、文山無黨籍議員候選人曾獻瑩(批綵帶者)輔選。記者林麗玉／攝影

年底選戰倒數10天，國民黨前秘書長金溥聰今天復出，為大安、文山無黨籍議員候選人曾獻瑩輔選，到前總統馬英九住家附近的興隆市場拜票，由於金溥聰久未公開露面，許多年長民眾看到他，馬上要求握手拍照，「金小刀」魅力不減，金粉不少。

媒體問及對年底國民黨北北基桃選情看法，金溥聰表示，有一句話就是「人在做、天在看」，民進黨近來的所作所為，他覺得人民的眼睛是雪亮，大家都希望政治能更好，台灣能更好，「這次是很重要的機會，讓大家來改變台灣目前的現狀，讓台灣走向更好的民主政治。」

由於北市長三腳督選情持續膠著，是否未來可能會有棄保發酵？金溥聰僅表示，選舉不到最後一刻，永遠不知道勝負，大家要努力衝到最後。而金溥聰的復出輔選，也遭綠營議員解讀是為2024鋪路？金溥聰說，「沒有，我覺得民進黨永遠有他的說法，但我們堅持走自己的路，只要開大門走大路，心情坦蕩，面對所謂外面的風言風語，不必掛在心上。」

金溥聰這次唯一幫無黨籍曾獻瑩輔選，周六更會與前總統馬英九合體，為曾獻瑩在大安森林公園的選前黃金周造勢。媒體也問金，是否黨內其他候選人會吃味？金溥聰說，他原本與曾獻瑩也不認識，但是因為看到原本在國民黨初選第一名的曾獻瑩，因黨提名機制加權比重高，導致未獲提名，這是遺珠之憾，但曾是值得支持、優秀、有改革理念的年輕人，所以主動願盡自己一分力量幫忙輔選。

金表示，只要大家肯努力，目前的政治氛圍下，都希望好的人才能出頭，這次他也有跟巿議員候選人鍾沛君先溝通，鍾沛君也是好的人才，國民黨需要有更多正派、有改革理念的政治新血加入。

國民黨立委賴士葆也表示，曾獻瑩長期關心社區弱勢、數位落差問題，卻因黨內初選被遺漏，儘管先前透過正常管道向黨爭取報准參選，可以掛國民黨徽，但曾後來也以大局為重，自願以無黨籍身分參選，不過曾也承諾，當選之後會回到國民黨團運作。

賴士葆說，這次他全力輔選，目標是要讓國民黨在台北市大安文山選區8個提名候選人加1全上，「8+1、8位候選人全部當選、外掛一個曾獻瑩」。賴士葆說，尤其在國民黨北市長候選人母雞蔣萬安選情一路看好下，國民黨在大安文山區8+1非常有希望。

國民黨前秘書長金溥聰(握攤販手者)今天復出為大安、文山無黨籍議員候選人曾獻瑩輔選。記者林麗玉／攝影
國民黨前秘書長金溥聰(握攤販手者)今天復出為大安、文山無黨籍議員候選人曾獻瑩輔選。記者林麗玉／攝影
國民黨前秘書長金溥聰(左二)今天復出為大安、文山無黨籍議員候選人曾獻瑩輔選。記者林麗玉／攝影
國民黨前秘書長金溥聰(左二)今天復出為大安、文山無黨籍議員候選人曾獻瑩輔選。記者林麗玉／攝影

2022大選 台北市選舉 曾獻瑩 金溥聰

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