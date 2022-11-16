陳時中笑稱魔獸選12號「可能想蹭我熱度」 照片為證尷尬了

民進黨台北市長侯選人陳時中15日晚間接受Podcast節目「耳朵出遊不出油」主持人謝子涵、經雨謙直播訪問時表示，最近NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台，剛好他的競選號次是12號，魔獸這幾天才拿12號，「可能他是想蹭我的熱度！」。

陳時中在民進黨的Podcast節目「耳朵出遊不出油」中聊到以前學生時代，「NBA是他必看的」，稱自己在喬丹（Michael Jordan）時期每一場都會看，也常在打完籃球後去吃冰，並分享當時的物質生活沒這麼多，大家都會去打籃球。

談及霍華德近期來台打球，陳時中說：「我真的很高興，我要蹭一下魔獸的熱度，你說他故意來蹭我，還是我蹭他？我想應該是我蹭他」，還說想揪團去看魔獸比賽，「為什麼說自己要蹭魔獸的熱度，其實本來應該是魔獸蹭自己的熱度，因為他選舉號次是12號」，「是我先抽到的，他這兩天才拿12號，所以可能他是想蹭我的熱度啊！」。

圖為民進黨台北市長候選人陳時中（左）抽到12號情景。記者余承翰／攝影

圖為霍華德公布球衣號次情形。美聯社

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