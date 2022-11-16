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選戰觀察／真的起風了？還是自吹口哨壯膽？

聯合報／ 本報記者蔡晉宇林河名
隨著年底選舉逼近，執政黨近來又喊出「抗中保台」的論調。圖為去年12月蔡英文總統為四大公投宣傳。圖／聯合報系資料照片
隨著年底選舉逼近，執政黨近來又喊出「抗中保台」的論調。圖為去年12月蔡英文總統為四大公投宣傳。圖／聯合報系資料照片

民進黨向來以「會選舉」著稱，但今年九合一選戰，卻出現「大環境不差，各地陷苦戰」情況，也少了選戰主訴求；直到上周末，蔡總統掀出了「抗中保台」底牌，選戰口號「一一二六，為台灣挺身而出」也隨之浮上檯面，重回民進黨熟悉的選戰模式。但是，打「抗中牌」，真能讓民進黨選戰開始順風？

民進黨本次選戰節奏有別於過去，主要原因之一是，二○二○年以來，台灣歷經了大大小小的投票，從總統大選、多場罷免和補選，到四大公投，綠營支持者已被頻繁動員、甚至過度動員，不僅地方組織疲於備戰，一年之內數度動員，對年輕人的號召力更已鈍化。

綠營高層的如意算盤為，本次提名的縣市長候選人皆具知名度，選戰有晚些起步的空間。但現實情況是，民進黨中央尚未拉出選戰縱深，藍營已先贏在起跑點，這點從多個藍綠激戰選區，候選人支持度雖不分上下，但看好度已出現落差，可得驗證；許多縣市對民進黨中央未能迅速整合選戰策略，也有怨言。

民進黨過去被認為很會選舉，在選戰倒數關鍵時刻，千呼萬喚始出來的抗中牌，又成為呼喚基本盤歸隊的猛藥。

只是，「抗中牌」雖為蔡英文連贏二○二○年以來的多場戰役，但世界的風向也在轉變。原本高度對峙的美中兩強，在前天拜習會後，已少了劍拔弩張；而當美中關係和緩之際，「抗中牌」還能為民進黨選情加分？或者適得其反？

選舉是高度「結果論」，綠營選情真如高層所言「起風了」？抑或只是自吹口哨壯膽？很快就有答案。

2022大選 民進黨 蔡英文 拜習會 美中關係 抗中保台

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