金溥聰今輔選 綠驚訝：為操盤2024？

國民黨前秘書長金溥聰今天將為北市大安、文山區黨籍議員候選人曾獻瑩輔選，金小刀出鞘卻不是幫「馬家軍」市議員徐巧芯、鍾沛君等人，金溥聰昨指出，已經跟徐巧芯、鍾沛君溝通，曾獻瑩選情告急，決定力挺。不過大安文山區藍營議員憂心，凸顯國民黨在該選區提名爆量的危機。綠營議員則說，重出江湖讓人驚訝，是否有操盤2024目的？

金溥聰表示，徐巧芯、鍾沛君是好人才，曾獻瑩也是一位正派、認真的人才，不應被埋沒，曾獻瑩在初選位列第一名，但因青年加權制度而落馬，後來報准參選，曾獻瑩選擇以無黨籍身分投入選舉，展現了胸襟和氣度，現在選情告急，可能有落選的危險，他決定力挺。

金溥聰強調，曾獻瑩的妻子楊淑斌寫公開信向選民推薦先生，他看了這封信非常感動，妻子罹癌，曾獻瑩一肩挑下料理家務與照顧兩個孩子重任，並陪著化療，現在想奉獻自己為市民做事，這樣的熱誠，值得推薦。

國民黨籍議員徐弘庭表示，尊重金溥聰選擇，但凸顯國民黨在大安文山區提名的危機，提名爆量使得選民選擇混亂，上次歐龍陽意外落馬的案例歷歷在目，此次藍營很可能掉一席，黨部的策略並非用數學方式解決問題，而是去救選情危險的人，形同誰安全、誰倒楣，這並非在鼓勵認真的人，長期來講對黨的發展恐造成傷害。

民進黨籍議員王閔生表示，候選人找認為對自己有幫助的人站台都無可厚非，不過金溥聰畢竟淡出政壇一段時間，重現江湖讓人驚訝，不知道是否將來有要為藍營操盤2024總統選戰的目的；但對於大安文山區的藍營選民而言，還是前總統馬英九站台最有幫助。

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