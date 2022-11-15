台中政見會／爭取增2部燃氣機組拆2部燃煤機組 盧秀燕：真正守護台中
台中市選委會今天舉行公辦政見發表會，3名市長候選人各申論10分鐘政見後，接著有2名學者擔任提問人，逢甲大學副校長黎淑婷發問如何解決台中火力發電廠造成的空汙問題。國民黨候選人盧秀燕表示，蔡副院長提案即使增加燃氣機組，10部燃媒機組也要「除役備用」，並非「拆除」，可是盧秀燕據理力爭，因此中火5年後增加2部燃氣機組，就要拆除2部燃煤機組，這就是真正守護台中。
逢甲大學副校長黎淑婷表示，台中火力發電廠是全世界最大碳排放量，2023年起歐洲將實施碳關稅，台中市未來產業將面臨前所未有的危機，請問當中央、地方政府及國營事業不同調，身為市長候選人如何捍衛市民權益？如何鞏固產業競爭力？
盧秀燕說，第27屆聯合國氣候變遷會議正在埃及舉行，會議中有組織公布全世界五大最髒汙染源，台中中火因10部機組全燒煤氣，沒有其他能源，髒到在全世界排名19名，犧牲台中民眾健康，提升了國家能源發展，對台中市民公平嗎？
盧秀燕說，中部地區民眾都希望撤除燃煤機組，但能源與環保兩者都重要。不過如果增加燃氣機組，10部燃煤機組全部保留，機組會越來越多，中火會變成台中及全世界最大的火力發電廠，因此他們據理力爭，經濟部長王美花也接受了，允諾5年後要蓋2部燃氣機組，拆除2部燃煤機組，數字雖然不夠滿意，但只要能夠拆除，就是真正的能源轉型。
盧秀燕火力全開批評，蔡其昌貴為副院長後就很少提案，但是他之前的提案讓媒體大幅報導，就是2035年以前中火10部燃煤機組通通不能拆，王美花部長已經答應2027年前可以拆2部燃煤機組，可是蔡副院長卻提案2035年後才能夠「除役」，不是「拆除」，換句話說，即使到了2035年增加了10部燃氣機組，燃煤機組也不能拆，通通要留下「除役備用」，屆時中火變成20部機組。
盧秀燕強調，可是盧秀燕守護台中，據理力爭，因此中火5年後增加2部燃氣機組，2部燃煤機組就會拆組，以後依此類推，這就是真正守護台中。
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