台南市長選舉首場電視政見會 11/16晚間登場
台南市選舉委員會明天起至22日在北區文元文成元美里聯合活動中心舉辦市長、市議員選舉候選人電視政見發表會，首場市長候選人政見發表會明晚6時30分透過有線電視第3頻道直播。
台南市選舉委員會發布新聞稿指出，台南市第4屆市長、市議員選舉，訂於11月26日投票，為使民眾了解候選人的政見與抱負，明天起至22日於北區文元文成元美里聯合活動中心舉辦候選人政見發表會，包含市長候選人2場次、市議員候選人16場次。
台南市選委會指出，本屆市長候選人共有5人，政見發表會訂於明天與19日晚間6時30分直播，每人發言時間20分鐘。
台南市選委會表示，市議員候選人共106人，每人發言時間15分鐘，採錄影後重播方式，於17日至25日期間在台南市有線電視第3頻道陸續播出，每場發表會均會重播3次，民眾也可以在這段期間於台南市選舉委員會YouTube頻道觀看。
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