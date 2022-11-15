北市封關民調陳時中領先 媒體人分析：得利的反而是蔣萬安
2022九合一選戰進入最後階段，各家封關民調紛紛出爐，而在台北市三腳督的狀況中，三立和自由皆由民進黨候選人陳時中領先，國民黨候選人蔣萬安第二，無黨籍候選人黃珊珊第三，這樣的結果讓媒體人分析，最後得利的仍可能會是蔣萬安。
由媒體人經營的臉書粉專「逆風的烏鴉」於14日下午發文，以「看起來是進攻其實是防守的假民調」標題，說明三立和自由時報各自在近日發布台北市長的封關民調，其中兩家民調結果，都呈現陳時中第一、蔣萬安第二，黃珊珊第三的狀況，這讓他好奇「這樣的民調到底是要操作什麼？」。
該粉專分析，綠營做出這樣的民調，當然是想要反守為攻，試圖讓綠營在民調封關前站在「選情的制高點」，是為了發動反擊做準備，但事實上，該粉專認為，這是個防守而不是進攻的民調。
該粉專談到，最近一些「正經的」民調，大多呈現蔣萬安領先、陳時中第二、黃珊珊第三的態勢，不過到底陳時中是不是真的穩坐第二，讓各方持懷疑態度。因為若近期陳時中的支持者認為他沒有當選機會，是有可能「改投給黃珊珊的」，所以該粉專認為這樣的民調就是做給綠營支持者們看，努力不讓棄保發生。
但該粉專認為，這樣操作民調的方式，是可能適得其反的。在可能鞏固綠營支持者的同時，這樣陳時中領先的民調，更可能喚起的是「不想讓陳時中當選」、「討厭陳時中」的選民，而可能將選票集中在「可能打敗陳時中」的人身上。根據過去民調，陳時中的「仇恨值」是三個候選人當中最高，若該民調導致「部分棄保發酵」，反而得利的可能是蔣萬安。
最後該粉專也做出結論，認為製作這份民調的人若也想到上述內容，那便可推測民進黨「已經放棄陳時中勝選」的可能性，只求不崩盤即可。
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