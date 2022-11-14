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苗栗戰新話題 被指比黑道還黑心...徐定禎：荒腔走板招數

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
徐定禎強調，選戰最後2周，大家可以看到很多不可思議、荒腔走板的招數；期望改變的苗栗鄉親們，都能有智慧一起翻轉苗栗。圖／徐定禎競選總部提供
徐定禎強調，選戰最後2周，大家可以看到很多不可思議、荒腔走板的招數；期望改變的苗栗鄉親們，都能有智慧一起翻轉苗栗。圖／徐定禎競選總部提供

民進黨苗栗縣候選人徐定禎曾被時代力量宋國鼎指他與對手鍾東錦「系出同源」，近日有人證「貓哥」彭錦淼出面，以公開信方式表明自己與徐定禎是拜把兄弟，批徐跟當年借他選舉經費的鍾及前議長游忠鈿畫清界線，還替民進黨助紂為虐，對兄弟們趕盡殺絕，比黑道還黑心。

鍾東錦競總執行長徐廷琮也表示，徐定禎的結拜兄弟還有好朋友情義相梃一路扶持，還出錢出力幫徐定禎選上頭份鎮長，如今徐定禎卻過河拆橋，還批評自己的兄弟是黑金、黑道，這樣的行為簡直是忘恩負義、無情無義，像徐定禎這種人根本不配當苗栗縣長。

對此，徐定禎昨駁斥，他與已故的游忠鈿議長是表兄弟，感謝游忠鈿當初支持他參選頭份鎮長，但雙方政治立場極為不同，事業上更是毫無關係。他強調，無論彭等人發布任何言論，他都可以體諒人在江湖，身不由己，才有這些說法和作法。

自稱與徐定禎有私交的砂石業者「貓哥」彭錦淼，11日在LINE群組「我是苗栗人」中發出一封署名中港溪老人福利促進協會理事長彭錦淼（貓哥）的公開信，信中提及早年徐定禎家族在中國經商的背景，並提到當時徐定禎的表哥前議長游忠鈿號召鍾東錦與貓哥，鍾東錦答應借給徐大部分選舉經費，貓哥也為徐籌措了200萬，助徐定禎選上頭份鎮長。

彭錦淼稱說，隨著徐定禎政治地位逐漸穩固，當初幫助打江山的兄弟，竟成了徐口中不入流的黑道、黑金，而已往生的表哥游前議長，也被徐撇的一乾二淨。他感嘆「政治就是最大的江湖，你們的心，比黑道還黑。喝下了民進黨給的孟婆湯，你把人情義理忘得一乾二淨。」

同時他也強調「對故鄉，對你，對鍾東錦，我問心無愧，站出來寫這封公開信，是因為對忘恩負義，背宗忘祖這種事，我看不下去，至於你能不能成為一個民進黨的縣長，我無從評論，選民眼睛雪亮，他們會自己決定。」

徐定禎則反駁說，選戰最後2周，大家可以看到很多不可思議、荒腔走板的招數。這次選舉不是藍綠對決，是黑白對決、善良與邪惡對決，相信期望改變的苗栗鄉親們，都能有智慧一起翻轉苗栗。

砂石業者彭錦淼「貓哥」以公開信方式，批徐跟當年借他選舉經費的鍾及前議長游忠鈿劃清界線，還替民進黨助紂為虐，對兄弟們趕盡殺絕，比黑道還黑心。圖／翻攝LINE群組「我是苗栗人」
砂石業者彭錦淼「貓哥」以公開信方式，批徐跟當年借他選舉經費的鍾及前議長游忠鈿劃清界線，還替民進黨助紂為虐，對兄弟們趕盡殺絕，比黑道還黑心。圖／翻攝LINE群組「我是苗栗人」

2022大選 苗栗縣選舉 徐定禎 鍾東錦

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