快訊

政院附近凌晨傳槍響！3車競速追撞釀1死 黑衣人襲警中彈

新冠康復後容易失眠？醫師告訴你原因及終結睡眠障礙方法

楊文科逛竹北夜市還射氣球 民眾喊凍蒜搶合影

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
現場逛夜市民眾熱情搶著與楊文科（左2）合影，並表達支持。圖／楊文科競辦提供
現場逛夜市民眾熱情搶著與楊文科（左2）合影，並表達支持。圖／楊文科競辦提供

國民黨新竹縣長候選人楊文科昨晚展現最強母雞氣勢，與同黨多位提名候選人在竹北夜市大會師，民眾熱情搶合照，更有攤商拉著他體驗射氣球，他不忘提竹北願景，還要改善竹北交通問題。

楊文科說，竹北人口快速成長，他與縣府團隊近年來在竹北推動許多建設，包括興建學校、特色公園，也設置YouBike 2.0、增加運動場館等，並想方設法改善竹北交通問題，如爭取經費進行經國橋道路改善計畫、台一線替代道路新豐到新竹新闢工程。

昨晚楊文科到竹北夜市，現場人潮滿滿，他與同黨籍竹北市長候選人林為洲、縣議員候選人蔡志環、杜文中、陳凱榮、林增堂、吳旭智，及竹北市民代表候選人戴佩如等人在夜市會師，一起拜託鄉親支持，並祝商家生意興隆。

現場民眾熱情滿滿，有民眾主動上前握手表達支持，也有許多民眾與楊文科合照，其中不乏年輕人搶著合照留念，除了比出數字「4」的手勢外，同時高喊「凍蒜」，還有攤商準備自家賣的木瓜牛奶請楊文科品嘗，楊文科喝了之後連聲稱讚「好喝」，射氣球攤商也熱情邀請他試玩。

在夜市拜票過程中，也有民眾提供縣政建議，並讚揚楊文科的縣政成果「大家有目共睹」，楊文科也不忘推銷竹北未來願景，除了改善交通，為了讓民眾能悠閒地走在竹北市的母親河豆子埔溪旁散步，也爭取經費整治改造，提升豆子埔溪治水、親水、活水、生態、景觀等機能，期望將豆子埔溪打造成為像韓國的清溪川、台中的綠川一樣的驚艷美麗。

楊文科（左1）在竹北夜市體驗射氣球。圖／楊文科競辦提供
楊文科（左1）在竹北夜市體驗射氣球。圖／楊文科競辦提供

2022大選 楊文科 新竹縣選舉

延伸閱讀

影／苦苓發現高虹安點滴右手變左手？競辦秀影片還原真相

台積電將設廠龍潭 周江杰：讓工程師進駐關西促進繁榮

楊文科昨晚到新竹竹東夜市拜票 今又逛芎林早市掃街

韓國瑜、朱立倫藍營大咖站台 挺竹縣議長張鎮榮拚連任

相關新聞

周刊再爆高虹安涉低薪高報部分助理薪水 高將親自回應

鏡周刊今再爆料，指依吹哨者提供資料顯示，民眾黨新竹市長候選人高虹安涉詐領助理加班費外，連助理本薪也低薪高報，高報的薪資差...

影／苦苓發現高虹安點滴右手變左手？競辦秀影片還原真相

作家苦苓昨天發現民眾黨新竹市長候選人高虹安周四是右手打點滴，在昨天記者會上卻秀出左手瘀青做證明，大諷「又創造一個奇蹟」。...

選舉民調百百種 苗栗4縣長候選人這樣解讀

選舉民調投票前10天封關，今年苗栗縣長選舉特別熱鬧，全國都注目，各家民調層出不窮，許多都不同調，各候選人陣營也各自解讀，...

影／蘇貞昌批建設落後 盧秀燕：勿抹煞台中進步事實

行政院長蘇貞昌昨晚在台中為民進黨台中市長候選人蔡其昌站台，批台中市府建設落後，盧秀燕執政4年輸給高雄市長陳其邁的2年，盧...

失敗非句點！2018縣市長敗選者前十大聲量竟然有他

2018年九合一選舉，全國縣市長候選人名單多達93人，其中能坐上寶座者僅22人，其餘71人在吞敗後，有些人回到自己原崗位上，有些則是實現諾言退出政壇轉換跑道，更有人仕途更上一層樓，不僅聲量比現任縣市首長還高

民調／蔣萬安34.25%奪第一 與陳時中、黃珊珊拉大差距

中廣委託蓋洛普民調公司今公布台北市長候選人最新民調，國民黨的蔣萬安34.25%拔得頭籌，與民進黨陳時中的22.79%、無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。