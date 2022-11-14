楊文科逛竹北夜市還射氣球 民眾喊凍蒜搶合影
國民黨新竹縣長候選人楊文科昨晚展現最強母雞氣勢，與同黨多位提名候選人在竹北夜市大會師，民眾熱情搶合照，更有攤商拉著他體驗射氣球，他不忘提竹北願景，還要改善竹北交通問題。
楊文科說，竹北人口快速成長，他與縣府團隊近年來在竹北推動許多建設，包括興建學校、特色公園，也設置YouBike 2.0、增加運動場館等，並想方設法改善竹北交通問題，如爭取經費進行經國橋道路改善計畫、台一線替代道路新豐到新竹新闢工程。
昨晚楊文科到竹北夜市，現場人潮滿滿，他與同黨籍竹北市長候選人林為洲、縣議員候選人蔡志環、杜文中、陳凱榮、林增堂、吳旭智，及竹北市民代表候選人戴佩如等人在夜市會師，一起拜託鄉親支持，並祝商家生意興隆。
現場民眾熱情滿滿，有民眾主動上前握手表達支持，也有許多民眾與楊文科合照，其中不乏年輕人搶著合照留念，除了比出數字「4」的手勢外，同時高喊「凍蒜」，還有攤商準備自家賣的木瓜牛奶請楊文科品嘗，楊文科喝了之後連聲稱讚「好喝」，射氣球攤商也熱情邀請他試玩。
在夜市拜票過程中，也有民眾提供縣政建議，並讚揚楊文科的縣政成果「大家有目共睹」，楊文科也不忘推銷竹北未來願景，除了改善交通，為了讓民眾能悠閒地走在竹北市的母親河豆子埔溪旁散步，也爭取經費整治改造，提升豆子埔溪治水、親水、活水、生態、景觀等機能，期望將豆子埔溪打造成為像韓國的清溪川、台中的綠川一樣的驚艷美麗。
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