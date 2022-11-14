失敗非句點！2018縣市長敗選者前十大聲量竟然有他

四年過去 支持的人去哪了？

2018年九合一選舉，全國縣市長候選人名單多達93人，其中能坐上寶座者僅22人，其餘71人在吞敗後，有些人回到自己原崗位上，有些則是實現諾言退出政壇轉換跑道，更有人仕途更上一層樓，不僅聲量比現任縣市首長還高，甚至再度被點名，挑戰總統大位。

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒表示，選舉失利未必會阻擋更上一層樓，施正鋒以總統蔡英文及前總統陳水扁為例，兩人雖然皆曾在縣市首長選戰中失利，但最後都當上總統，並且獲得連任。

針對近期有媒體報導指出，民進黨推出的縣市首長候選人，即使不幸落選，但若屬高票落選，或是選票開得不錯，九合一大選後有機會入主中央；另外，現任綠營首長，若在此次選戰中強力鞏固原有地盤、輔選有功者，卸任後也有機會進入中央。對於這些報導訊息，施正鋒教授強調，民進黨在任用官員時，還是會考慮到派系平衡，施正鋒舉例說明，以桃園市長鄭文燦而言，「若他沒有守住桃園，可能就沒辦法擔任行政院長」，即使選後進行內閣改組，行政院長蘇貞昌可能還是被留用。

台大政治系教授左正東表示，這些在2018年九合一大選中失利的縣市長候選人，歷經近四年時間，還能維持高聲量，主要是因為有些人不僅在中央還有位置；也有部分落選者，可能在當年競選期間不是很搶手，但這幾年持續努力發聲，同樣獲得不少聲量。左正東教授強調，有一些候選人在失敗後，反而更無包袱，更敢講過去不敢說的話，因此聲量不墜。

針對選前傳出可能有候選人在高票落選後會被延攬進中央，左正東解釋，現在的選民很聰明，像這樣的耳語充滿許多重算計，有可能訴諸選民，希望選民給他力量，也有可能是有人試圖陷害某位候選人，營造出要外界不用擔心他選不上。左正東認為以目前選情來看，九合一大選後內閣很有可能會改組，因為基本上民進黨不會選得太好，國民黨也不見得選得特別好，部分縣市要拚翻盤還是相當有限。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近四年來，曾參與2018年九合一大選的縣市首長候選人，選舉吞敗後，究竟哪10位候選人，在過去近4年時間還能維持高聲量？

No.10 陳歐珀

立法院113席立委，民進黨立委陳歐珀在《網路溫度計》立法委員最新聲量排行位居第78名，公督盟第10屆第5會期評鑑成績為「一般立委」。

陳歐珀自2012年擔任立法委員至今已連任3屆，2018年獲得民進黨提名，挑戰宜蘭縣長寶座，最終以近3萬票之差敗給時任羅東鎮鎮長林姿妙，而且陳歐珀在家鄉員山鎮的票數也僅些微領先對手。宜蘭縣被視為傳統綠營大票倉，但陳歐珀卻在不少鄉鎮市的票數落後，綠地變藍天，民主聖地拱手讓給國民黨。

陳歐珀在2018年縣長寶座吞敗後，2020年連任當選立法委員，而他近4年網路聲量高點落在2020年7月立法院審查監院人事案，藍綠爆發推擠衝突。當時國民黨立委葉毓蘭（游毓蘭）表示，自己遭到陳歐珀襲胸、肘擊。對此，陳歐珀澄清襲胸絕非事實，「我如果有，退出立委職務，她覺得不舒服，我也覺得蠻委屈的。」

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No.9 徐定禎

今年九合一大選的苗栗縣長選舉，可能是自選舉以來，最有機會變天的一回，也是民進黨苗栗縣長候選人徐定禎自2018年以來的第二次征戰選縣長，而且是愈挫愈勇。

2018年徐定禎以無黨籍身分挑戰縣長寶座，先有民進黨「不提名」禮讓，總統蔡英文也親自站台；後有徐定禎登記參選時，巧遇苗栗縣前縣長劉政鴻被解讀「結盟」，引起綠營基層反彈，最後大輸力拚連任的苗栗縣長徐耀昌約6萬3千票。敗選後的徐定禎於2019年加入民進黨，並接受徵召，角逐2020年苗栗第二選區立法委員選舉，最後仍大輸對手4萬多票。

這回苗栗縣國民黨分裂，徐定禎捲土重來，除了拋政見、勤走基層拜票之外，辣模女兒也不時現身幫忙搶攻年輕選票。過去這幾年，無論是2018年九合一大選、2020年立法委員選舉，或是2022九合一大選，徐定禎都沒缺席，這回能否挑戰成功，就看苗栗縣的民眾買不買單。

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No.8 蘇煥智

台南縣前縣長蘇煥智於2018年參選台南市長，最後僅拿到3萬9,778票，雖然在6位候選人中排名最未位，卻澆不熄他的市長夢。今年蘇煥智再度挑戰九合一大選，但這回他轉移戰場，征戰台北市長，並在參選記者會上表示「縱使知道參選會面對藍綠白三黨夾擊下，情況很艱困，但也要像唐吉軻德一般，背負使命感為台北市青年發聲。」

蘇煥智於2018年慘敗後，近4年聲量高峰，除了在2022年7月29日宣布參選台北市之外，緊接著同年10月17日，蘇煥智聲請「蔣萬安改回姓章」遭法院駁回，而就在台北高等行政法院駁回後，蘇煥智決定抗告，11月11日最高行政法院也駁回確定，讓蘇煥智在選前，力拚「蔣改章」夢碎。

另外，藝人謝和弦想參選台北市議員，但中選會認為他因毒品罪被判刑定讞，且於登記截止日尚未執行完畢，拒絕他登記為候選人，謝和弦請具有律師身分的台北市長參選人蘇煥智赴法院提出抗告，也讓蘇煥智再度被討論。

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No.7 姚文智

總統蔡英文10月30日臉書發文，電影《流麻溝十五號》10月28日上映，邀請大家一起進電影院了解台灣的歷史，蔡總統也在文中提及民進黨前立委姚文智轉換身分，成了出品人之一。2018年姚文智征戰台北市長選舉，選前他曾發下豪語表示「如果我選到第3名，我就退出政治，而且我會退得一乾二淨」，最後台北市長由柯文哲順利連任，國民黨丁守中票數第2名，而姚文智也兌現承諾，搖身一變成了「電影人」。姚文智踏入政壇將近27年，連任兩屆台北市第二選區立委，即使已經退出政壇，但這回台北市長選戰姚文智也沒缺席。民進黨台北市長候選人陳時中在參選過程中，還專程向姚文智請益取經，請他分享如何打造魅力首都，而陳時中的政策小組名單姚文智也名列其中。

2018年敗選後淡出政壇，但2019年10月財經網美踢爆柯文哲還債攏是假，姚文智再度被提及，因為姚文智在2018年選舉期間，也針對柯文哲所謂的「還債」真相召開記者會，痛批「 Liar 柯文哲」是「作帳市長」不是「還債市長」。2018年九合一大選後近一年，因為財經網美爆料柯文哲還債事件，讓姚文智再度被網友討論。

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No.6 李進勇

中選會主委李進勇在2018年九合一大選，力拚雲林縣長連任，最後不幸失利，以近5萬票之差敗給了捲土從來的張麗善，也是繼2001年基隆市市長連任失利後再度無緣連任。

2018年李進勇拚雲林縣長連任失敗，2019年2月25日，行政院提名李進勇為中選會主委，經立法院同意出任中選會委員並為主委，而擔任中選會主委是李進勇近4年來最高聲量事件。主因是中選會主委自2000年專任之後，為了考量中立性，皆由無黨籍人士擔任，但李進勇黨籍色彩濃厚，因此為了避免遭質疑立場不中立，李進勇暫時註銷民進黨黨籍。5月28日立法院針對李進勇進行人事同意權投票，儘管國民黨團強力杯葛，依舊敵不過民進黨團人數上的優勢，最後以65：2通過李進勇人事案，李進勇當日聲量更達到1萬5,332筆。

李進勇近期最受關注的事件則為2022年九合一大選，確診者不能投票一事，國民黨立委批違憲，更嗆中選會沒收投票權，對此李進勇表示「真的很抱歉，法令、實務都無法克服」，當天若發現確診者投票，可向衛生機關檢舉。

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No.5 陳學聖

國民黨前立委陳學聖今年2月造成網路熱議，因為當時全台陷入缺蛋荒，陳學聖在臉書放上兩張照片，圖片顯示賣場蛋架上，空貨架空蕩蕩，陳學聖大酸「蛋荒依舊，剛想買個蛋，真難， 只有陳年皮蛋。」但有眼尖網友揪出照片角落還有蛋，酸陳學聖「要藏好」，意外掀起支持陳學聖以及反對陳學聖兩派網友論戰。而陳學聖再度前往賣場拍照並發文，「或許你看到我疏忽的一盒蛋，但我看到你不願凝視的一片空蕩蕩賣架。」

陳學聖自2018年桃園市長敗選後，近幾年不時上政論節目針砭時事，2020年政府捐1千萬片口罩給其他疫情嚴峻的國家時，他預言「蔡英文防疫由盛轉衰」，陳學聖當時舉例表示，民眾還在每天排隊買口罩，想辦法讓口罩可以重複使用，但政府卻沒問過民眾，就捐了1千萬片口罩出去，陳學聖認為這已經碰觸到民眾的痛，而這番說法引起不少討論。

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No.4 丁守中

2018年九合一大選，是我國史上首次民眾還沒投完票就開始進行開票作業，最後結果顯示國民黨台北市長候選人丁守中僅落後3,254票敗給柯文哲。丁守中除了提起訴訟之外，同時也向台北地方法院聲請重新計票，經重新計票後，最終法院確認丁守中以3,567票落敗。一審宣判敗訴，確定丁守中落後些微票數吃下敗仗，不少網友嘲諷他像是「永遠活在1124的男人」、「選一次輸四次的男人」及「獲得時間寶石的男人」等等。對此丁守中回應，強調自己是「藉訴訟讓當時錯誤停在那，之後選舉不要再發生。」

2019年二審敗訴，丁守中聆聽完判決隨後說，「我的選舉訴訟結束了，但是台灣的民主還在掙扎」，丁守中並於2020年宣布不再參選市長，逐漸淡出政壇。丁守中近期聲量高點則落在2021年6月，先自稱願帶頭打中國疫苗，但事後卻在臉書坦承，自己已經施打AZ疫苗，引起特權疫苗爭議。

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No.3 林佳龍

林佳龍這回獲得徵召，挑戰參選新北市長，選舉結果尚未出爐，就已經有消息傳出即使林佳龍不幸落選，但若選得不錯，有望循「蘇貞昌模式」接下行政院長一職，對此總統府澄清，內容臆測不實。

林佳龍在2018年台中市長選戰敗給盧秀燕，尋求連任之路失利後，隔年1月14日接任交通部長，2020年6月端午連假，國五連塞32小時破紀錄被罵翻，林佳龍回應「自己要去塞」、「要當聰明用路人」引發輿論炸鍋；2021年4月太魯閣號出軌意外，造成49死162人輕重傷，林佳龍先致電總統請辭，蘇貞昌批准後，結束2年3個月的任期，接著擔任無任所大使。

今年年底九合一選舉，林佳龍原本的目標是要挑戰台北市長，最後在尊從黨意之下，進而轉換戰場挑戰新北市市長寶座。根據11月11日《2022選戰溫度計》預測結果，林佳龍當選率為42%，落後侯友宜的58%。

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No.2 陳其邁

2018年的九合一大選，對於陳其邁來說應該可算是相當特別的選戰。當年國民黨高雄市長候選人韓國瑜以「一碗魯肉飯、一瓶礦泉水」打出知名度，讓他橫空出世，高雄市長選舉開票結果出爐，韓國瑜橫掃超過89萬票，不僅翻轉綠營長期執政的高雄市，也擋下陳其邁的市長夢。陳其邁隨後接下行政院副院長一職，而韓國瑜在2020年6月被罷免成功之後，民進黨宣布徵召陳其邁參選高雄市長補選，8月15日陳其邁以67萬1,804票勝選，拿下逾七成選票，含淚感謝支持者，也希望市民「好好監督他」。

陳其邁補選就任後，2021年10日14日高雄鹽埕區「城中城」大樓，造成46死41傷的慘劇，市長陳其邁兩度道歉，並強調會扛起所有責任。但同時也被網友翻出，2011年陳其邁在擔任立委期間，曾嗆時任台中市市長胡志強「夜店大火9死還不下台」，因此城中城火災意外發生後，陳其邁也被記者問到「會不會下台」，他停頓7秒後表示，「深切反省，我也不會迴避我的責任」。除了城中城大火事件引起討論，陳其邁當年嗆胡志強下台的說法，也被網友酸「回力鏢打臉」。

陳其邁在補選後擔任高雄市市長至今已經兩年多，當時他喊出兩年當四年用，力拚高雄市政。根據《2022選戰溫度計》11月11日預測當選率顯示，陳其邁的預測當選率高達65.5%，狠甩對手國民黨高雄市長候選人柯志恩的34.5%。

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No.1 蘇貞昌

2018年新北市長選舉，時任民進黨候選人蘇貞昌雖然拿下超過83萬票，但仍不敵現任新北市長侯友宜，兩人相差超過29萬票，當時蘇貞昌敗選感言表示，「民進黨此次碰上重大挫敗，黨一定深刻檢討、反省。」2018年九合一大選慘敗，時任行政院長賴清德率內閣總辭，隔年1月11日總統蔡英文任命蘇貞昌出任行政院長，陳其邁任副院長，但兩人皆在選舉中落敗，因此開始出現「敗選內閣」雜音。

蘇貞昌上任行政院長之後，網路聲量居高不下，其中前後出現幾波聲量高點，包括2020年12月初，蔣萬安針對政府開放萊豬提出質疑時，蘇貞昌表示「日前我到屏東的信功豬肉，他是國民黨中常委，他很支持。」但事後信功實業公司董事長楊博仁接受訪問時駁斥蘇貞昌的說法，楊博仁強調信功不可能贊同，更不支持而且反對萊豬政策，並表示「蘇貞昌黑白講，我支持的是台灣豬肉外銷，蘇貞昌故意誤導拖我下水，很不應該。」對於信功豬肉實業公司董事長楊博仁的回嗆，蘇貞昌事後澄清強調他只是舉例說明。

另外，蘇貞昌另一波網路聲量高點為2021年12月國民黨立委鄭麗文質詢時，稱中國大陸打來時，行政院長蘇貞昌第一個投降、第二個是蔡英文，對此蘇貞昌反擊「不會像你們那麼袂見笑」，此話一出，鄭麗文立刻嚴正抗議，網路上也掀起一波討論。而蘇貞昌另一波聲量高峰則為今年疫情嚴峻時，藝人郭彥均轉發「很多孩子都走了」，蘇貞昌斥不實謠言要查辦，引起熱議。

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image source: 行政院