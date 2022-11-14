快訊

政院附近凌晨傳槍響！3車競速追撞釀1死 黑衣人襲警中彈

新冠康復後容易失眠？醫師告訴你原因及終結睡眠障礙方法

失敗非句點！2018縣市長敗選者前十大聲量竟然有他

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

四年過去 支持的人去哪了？

2018年九合一選舉，全國縣市長候選人名單多達93人，其中能坐上寶座者僅22人，其餘71人在吞敗後，有些人回到自己原崗位上，有些則是實現諾言退出政壇轉換跑道，更有人仕途更上一層樓，不僅聲量比現任縣市首長還高，甚至再度被點名，挑戰總統大位。

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒表示，選舉失利未必會阻擋更上一層樓，施正鋒以總統蔡英文及前總統陳水扁為例，兩人雖然皆曾在縣市首長選戰中失利，但最後都當上總統，並且獲得連任。

敗選者聯盟

針對近期有媒體報導指出，民進黨推出的縣市首長候選人，即使不幸落選，但若屬高票落選，或是選票開得不錯，九合一大選後有機會入主中央；另外，現任綠營首長，若在此次選戰中強力鞏固原有地盤、輔選有功者，卸任後也有機會進入中央。對於這些報導訊息，施正鋒教授強調，民進黨在任用官員時，還是會考慮到派系平衡，施正鋒舉例說明，以桃園市長鄭文燦而言，「若他沒有守住桃園，可能就沒辦法擔任行政院長」，即使選後進行內閣改組，行政院長蘇貞昌可能還是被留用。

台大政治系教授左正東表示，這些在2018年九合一大選中失利的縣市長候選人，歷經近四年時間，還能維持高聲量，主要是因為有些人不僅在中央還有位置；也有部分落選者，可能在當年競選期間不是很搶手，但這幾年持續努力發聲，同樣獲得不少聲量。左正東教授強調，有一些候選人在失敗後，反而更無包袱，更敢講過去不敢說的話，因此聲量不墜。

針對選前傳出可能有候選人在高票落選後會被延攬進中央，左正東解釋，現在的選民很聰明，像這樣的耳語充滿許多重算計，有可能訴諸選民，希望選民給他力量，也有可能是有人試圖陷害某位候選人，營造出要外界不用擔心他選不上。左正東認為以目前選情來看，九合一大選後內閣很有可能會改組，因為基本上民進黨不會選得太好，國民黨也不見得選得特別好，部分縣市要拚翻盤還是相當有限。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近四年來，曾參與2018年九合一大選的縣市首長候選人，選舉吞敗後，究竟哪10位候選人，在過去近4年時間還能維持高聲量？

No.10 陳歐珀

立法院113席立委，民進黨立委陳歐珀在《網路溫度計》立法委員最新聲量排行位居第78名，公督盟第10屆第5會期評鑑成績為「一般立委」。

陳歐珀自2012年擔任立法委員至今已連任3屆，2018年獲得民進黨提名，挑戰宜蘭縣長寶座，最終以近3萬票之差敗給時任羅東鎮鎮長林姿妙，而且陳歐珀在家鄉員山鎮的票數也僅些微領先對手。宜蘭縣被視為傳統綠營大票倉，但陳歐珀卻在不少鄉鎮市的票數落後，綠地變藍天，民主聖地拱手讓給國民黨。

陳歐珀在2018年縣長寶座吞敗後，2020年連任當選立法委員，而他近4年網路聲量高點落在2020年7月立法院審查監院人事案，藍綠爆發推擠衝突。當時國民黨立委葉毓蘭（游毓蘭）表示，自己遭到陳歐珀襲胸、肘擊。對此，陳歐珀澄清襲胸絕非事實，「我如果有，退出立委職務，她覺得不舒服，我也覺得蠻委屈的。」

延伸閱讀：宜蘭縣長陷拉鋸戰 林姿妙、江聰淵當選率差距僅4.7% 勝選關鍵在？


image source:FB/陳歐珀

No.9 徐定禎

今年九合一大選的苗栗縣長選舉，可能是自選舉以來，最有機會變天的一回，也是民進黨苗栗縣長候選人徐定禎自2018年以來的第二次征戰選縣長，而且是愈挫愈勇。

2018年徐定禎以無黨籍身分挑戰縣長寶座，先有民進黨「不提名」禮讓，總統蔡英文也親自站台；後有徐定禎登記參選時，巧遇苗栗縣前縣長劉政鴻被解讀「結盟」，引起綠營基層反彈，最後大輸力拚連任的苗栗縣長徐耀昌約6萬3千票。敗選後的徐定禎於2019年加入民進黨，並接受徵召，角逐2020年苗栗第二選區立法委員選舉，最後仍大輸對手4萬多票。

這回苗栗縣國民黨分裂，徐定禎捲土重來，除了拋政見、勤走基層拜票之外，辣模女兒也不時現身幫忙搶攻年輕選票。過去這幾年，無論是2018年九合一大選、2020年立法委員選舉，或是2022九合一大選，徐定禎都沒缺席，這回能否挑戰成功，就看苗栗縣的民眾買不買單

延伸閱讀：徐定禎參選苗栗縣長競總揭牌開幕！辣模女兒「里唯」站台吸粉



image source:FB/徐定禎

No.8 蘇煥智

台南縣前縣長蘇煥智於2018年參選台南市長，最後僅拿到3萬9,778票，雖然在6位候選人中排名最未位，卻澆不熄他的市長夢。今年蘇煥智再度挑戰九合一大選，但這回他轉移戰場，征戰台北市長，並在參選記者會上表示「縱使知道參選會面對藍綠白三黨夾擊下，情況很艱困，但也要像唐吉軻德一般，背負使命感為台北市青年發聲。」

蘇煥智於2018年慘敗後，近4年聲量高峰，除了在2022年7月29日宣布參選台北市之外，緊接著同年10月17日，蘇煥智聲請「蔣萬安改回姓章」遭法院駁回，而就在台北高等行政法院駁回後，蘇煥智決定抗告，11月11日最高行政法院也駁回確定，讓蘇煥智在選前，力拚「蔣改章」夢碎。

另外，藝人謝和弦想參選台北市議員，但中選會認為他因毒品罪被判刑定讞，且於登記截止日尚未執行完畢，拒絕他登記為候選人，謝和弦請具有律師身分的台北市長參選人蘇煥智赴法院提出抗告，也讓蘇煥智再度被討論。

延伸閱讀：遭取消議員參選資格！謝和弦、委任律師蘇煥智提假處分 遞狀不忘喊「哈們」


image source:FB/蘇煥智

No.7 姚文智

總統蔡英文10月30日臉書發文，電影《流麻溝十五號》10月28日上映，邀請大家一起進電影院了解台灣的歷史，蔡總統也在文中提及民進黨前立委姚文智轉換身分，成了出品人之一。2018年姚文智征戰台北市長選舉，選前他曾發下豪語表示「如果我選到第3名，我就退出政治，而且我會退得一乾二淨」，最後台北市長由柯文哲順利連任，國民黨丁守中票數第2名，而姚文智也兌現承諾，搖身一變成了「電影人」。姚文智踏入政壇將近27年，連任兩屆台北市第二選區立委，即使已經退出政壇，但這回台北市長選戰姚文智也沒缺席。民進黨台北市長候選人陳時中在參選過程中，還專程向姚文智請益取經，請他分享如何打造魅力首都，而陳時中的政策小組名單姚文智也名列其中。

2018年敗選後淡出政壇，但2019年10月財經網美踢爆柯文哲還債攏是假，姚文智再度被提及，因為姚文智在2018年選舉期間，也針對柯文哲所謂的「還債」真相召開記者會，痛批「 Liar 柯文哲」是「作帳市長」不是「還債市長」。2018年九合一大選後近一年，因為財經網美爆料柯文哲還債事件，讓姚文智再度被網友討論。

延伸閱讀：蔣萬安支持度好感度領先 陳時中支持者最挺


image source:FB/姚文智

No.6 李進勇

中選會主委李進勇在2018年九合一大選，力拚雲林縣長連任，最後不幸失利，以近5萬票之差敗給了捲土從來的張麗善，也是繼2001年基隆市市長連任失利後再度無緣連任。

2018年李進勇拚雲林縣長連任失敗，2019年2月25日，行政院提名李進勇為中選會主委，經立法院同意出任中選會委員並為主委，而擔任中選會主委是李進勇近4年來最高聲量事件。主因是中選會主委自2000年專任之後，為了考量中立性，皆由無黨籍人士擔任，但李進勇黨籍色彩濃厚，因此為了避免遭質疑立場不中立，李進勇暫時註銷民進黨黨籍。5月28日立法院針對李進勇進行人事同意權投票，儘管國民黨團強力杯葛，依舊敵不過民進黨團人數上的優勢，最後以65：2通過李進勇人事案，李進勇當日聲量更達到1萬5,332筆。

李進勇近期最受關注的事件則為2022年九合一大選，確診者不能投票一事，國民黨立委批違憲，更嗆中選會沒收投票權，對此李進勇表示「真的很抱歉，法令、實務都無法克服」，當天若發現確診者投票，可向衛生機關檢舉。

延伸閱讀：九合一大選估逾30萬確診者投票權遭沒收？中選會主委李進勇：真的很抱歉



image source:FB/李進勇

No.5 陳學聖

國民黨前立委陳學聖今年2月造成網路熱議，因為當時全台陷入缺蛋荒，陳學聖在臉書放上兩張照片，圖片顯示賣場蛋架上，空貨架空蕩蕩，陳學聖大酸「蛋荒依舊，剛想買個蛋，真難， 只有陳年皮蛋。」但有眼尖網友揪出照片角落還有蛋，酸陳學聖「要藏好」，意外掀起支持陳學聖以及反對陳學聖兩派網友論戰。而陳學聖再度前往賣場拍照並發文，「或許你看到我疏忽的一盒蛋，但我看到你不願凝視的一片空蕩蕩賣架。」

陳學聖自2018年桃園市長敗選後，近幾年不時上政論節目針砭時事，2020年政府捐1千萬片口罩給其他疫情嚴峻的國家時，他預言「蔡英文防疫由盛轉衰」，陳學聖當時舉例表示，民眾還在每天排隊買口罩，想辦法讓口罩可以重複使用，但政府卻沒問過民眾，就捐了1千萬片口罩出去，陳學聖認為這已經碰觸到民眾的痛，而這番說法引起不少討論。

延伸閱讀：桃園拉回選戰主軸！張善政「挺善良」ft.鄭運鵬「好鵬友」 學者：選民已厭泥巴戰


image source:立法院議事轉播網際網路多媒體隨選視訊(ivod)系統

No.4 丁守中

2018年九合一大選，是我國史上首次民眾還沒投完票就開始進行開票作業，最後結果顯示國民黨台北市長候選人丁守中僅落後3,254票敗給柯文哲。丁守中除了提起訴訟之外，同時也向台北地方法院聲請重新計票，經重新計票後，最終法院確認丁守中以3,567票落敗。一審宣判敗訴，確定丁守中落後些微票數吃下敗仗，不少網友嘲諷他像是「永遠活在1124的男人」、「選一次輸四次的男人」及「獲得時間寶石的男人」等等。對此丁守中回應，強調自己是「藉訴訟讓當時錯誤停在那，之後選舉不要再發生。」

2019年二審敗訴，丁守中聆聽完判決隨後說，「我的選舉訴訟結束了，但是台灣的民主還在掙扎」，丁守中並於2020年宣布不再參選市長，逐漸淡出政壇。丁守中近期聲量高點則落在2021年6月，先自稱願帶頭打中國疫苗，但事後卻在臉書坦承，自己已經施打AZ疫苗，引起特權疫苗爭議。

延伸閱讀：驗票沒翻盤！丁守中痛批選務亂象　正式提「選舉無效」討國賠


image source:FB/丁守中

No.3 林佳龍

林佳龍這回獲得徵召，挑戰參選新北市長，選舉結果尚未出爐，就已經有消息傳出即使林佳龍不幸落選，但若選得不錯，有望循「蘇貞昌模式」接下行政院長一職，對此總統府澄清，內容臆測不實。

林佳龍在2018年台中市長選戰敗給盧秀燕，尋求連任之路失利後，隔年1月14日接任交通部長，2020年6月端午連假，國五連塞32小時破紀錄被罵翻，林佳龍回應「自己要去塞」、「要當聰明用路人」引發輿論炸鍋；2021年4月太魯閣號出軌意外，造成49死162人輕重傷，林佳龍先致電總統請辭，蘇貞昌批准後，結束2年3個月的任期，接著擔任無任所大使。

今年年底九合一選舉，林佳龍原本的目標是要挑戰台北市長，最後在尊從黨意之下，進而轉換戰場挑戰新北市市長寶座。根據11月11日《2022選戰溫度計》預測結果，林佳龍當選率為42%，落後侯友宜的58%。

延伸閱讀：林佳龍改選新北是為了當閣揆？林佳龍、總統府回應了！


image source:FB/林佳龍

No.2 陳其邁

2018年的九合一大選，對於陳其邁來說應該可算是相當特別的選戰。當年國民黨高雄市長候選人韓國瑜以「一碗魯肉飯、一瓶礦泉水」打出知名度，讓他橫空出世，高雄市長選舉開票結果出爐，韓國瑜橫掃超過89萬票，不僅翻轉綠營長期執政的高雄市，也擋下陳其邁的市長夢。陳其邁隨後接下行政院副院長一職，而韓國瑜在2020年6月被罷免成功之後，民進黨宣布徵召陳其邁參選高雄市長補選，8月15日陳其邁以67萬1,804票勝選，拿下逾七成選票，含淚感謝支持者，也希望市民「好好監督他」。

陳其邁補選就任後，2021年10日14日高雄鹽埕區「城中城」大樓，造成46死41傷的慘劇，市長陳其邁兩度道歉，並強調會扛起所有責任。但同時也被網友翻出，2011年陳其邁在擔任立委期間，曾嗆時任台中市市長胡志強「夜店大火9死還不下台」，因此城中城火災意外發生後，陳其邁也被記者問到「會不會下台」，他停頓7秒後表示，「深切反省，我也不會迴避我的責任」。除了城中城大火事件引起討論，陳其邁當年嗆胡志強下台的說法，也被網友酸「回力鏢打臉」。

陳其邁在補選後擔任高雄市市長至今已經兩年多，當時他喊出兩年當四年用，力拚高雄市政。根據《2022選戰溫度計》11月11日預測當選率顯示，陳其邁的預測當選率高達65.5%，狠甩對手國民黨高雄市長候選人柯志恩的34.5%。

延伸閱讀：曾批胡志強「大火9死應下台負責」　陳其邁比照下台？網友熱議


image source:FB/陳其邁 Chen Chi-Mai

No.1 蘇貞昌

2018年新北市長選舉，時任民進黨候選人蘇貞昌雖然拿下超過83萬票，但仍不敵現任新北市長侯友宜，兩人相差超過29萬票，當時蘇貞昌敗選感言表示，「民進黨此次碰上重大挫敗，黨一定深刻檢討、反省。」2018年九合一大選慘敗，時任行政院長賴清德率內閣總辭，隔年1月11日總統蔡英文任命蘇貞昌出任行政院長，陳其邁任副院長，但兩人皆在選舉中落敗，因此開始出現「敗選內閣」雜音。

蘇貞昌上任行政院長之後，網路聲量居高不下，其中前後出現幾波聲量高點，包括2020年12月初，蔣萬安針對政府開放萊豬提出質疑時，蘇貞昌表示「日前我到屏東的信功豬肉，他是國民黨中常委，他很支持。」但事後信功實業公司董事長楊博仁接受訪問時駁斥蘇貞昌的說法，楊博仁強調信功不可能贊同，更不支持而且反對萊豬政策，並表示「蘇貞昌黑白講，我支持的是台灣豬肉外銷，蘇貞昌故意誤導拖我下水，很不應該。」對於信功豬肉實業公司董事長楊博仁的回嗆，蘇貞昌事後澄清強調他只是舉例說明。

另外，蘇貞昌另一波網路聲量高點為2021年12月國民黨立委鄭麗文質詢時，稱中國大陸打來時，行政院長蘇貞昌第一個投降、第二個是蔡英文，對此蘇貞昌反擊「不會像你們那麼袂見笑」，此話一出，鄭麗文立刻嚴正抗議，網路上也掀起一波討論。而蘇貞昌另一波聲量高峰則為今年疫情嚴峻時，藝人郭彥均轉發「很多孩子都走了」，蘇貞昌斥不實謠言要查辦，引起熱議。

延伸閱讀：郭彥均事件延燒影響！蔡英文、蘇貞昌網路聲量爆增 好感度皆降


image source:行政院

九合一大選,縣市長選舉,六都選情,行政院長,國民黨,民進黨,蘇貞昌,陳其邁,林佳龍,丁守中,姚文智,徐定禎,陳學聖,陳歐珀,蘇煥智,李進勇,九合一大選,縣市首長,KEYPO,大數據關鍵引擎

2022大選

延伸閱讀

影／蘇貞昌批建設落後 盧秀燕：勿抹煞台中進步事實

蘇貞昌帶著撞球桿細數政績 力挺林佳龍

【重磅快評】蘇貞昌狡辯 豈是歪樓二字可以蒙混

影／陳其邁被喻綠營喻最強母雞？柯志恩：感受不出來

相關新聞

周刊再爆高虹安涉低薪高報部分助理薪水 高將親自回應

鏡周刊今再爆料，指依吹哨者提供資料顯示，民眾黨新竹市長候選人高虹安涉詐領助理加班費外，連助理本薪也低薪高報，高報的薪資差...

影／苦苓發現高虹安點滴右手變左手？競辦秀影片還原真相

作家苦苓昨天發現民眾黨新竹市長候選人高虹安周四是右手打點滴，在昨天記者會上卻秀出左手瘀青做證明，大諷「又創造一個奇蹟」。...

選舉民調百百種 苗栗4縣長候選人這樣解讀

選舉民調投票前10天封關，今年苗栗縣長選舉特別熱鬧，全國都注目，各家民調層出不窮，許多都不同調，各候選人陣營也各自解讀，...

影／蘇貞昌批建設落後 盧秀燕：勿抹煞台中進步事實

行政院長蘇貞昌昨晚在台中為民進黨台中市長候選人蔡其昌站台，批台中市府建設落後，盧秀燕執政4年輸給高雄市長陳其邁的2年，盧...

國民黨：蔡適應看板違法掛國小圍牆 教壞囝仔大小

民進黨基隆市長候選人蔡適應日前遭踢爆在基隆市國有土地掛違法看板一事，國民黨現在又抓包出現新手法。國民黨上午舉行「蔡適應看...

失敗非句點！2018縣市長敗選者前十大聲量竟然有他

2018年九合一選舉，全國縣市長候選人名單多達93人，其中能坐上寶座者僅22人，其餘71人在吞敗後，有些人回到自己原崗位上，有些則是實現諾言退出政壇轉換跑道，更有人仕途更上一層樓，不僅聲量比現任縣市首長還高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。