新聞眼／桃園基本盤對決 藍不容樂觀

蔡英文總統為拉抬民進黨候選人鄭運鵬，快跑遍桃園十三區，力圖民進黨基本盤歸隊；國民黨張善政近期偏向「冷戰」，走回基本盤對決，面對桃園市長鄭文燦綁樁能力和藍綠基層近年消長，其實無樂觀本錢。

目前多家媒體民調顯示鄭運鵬略輸張善政，藍綠也多認為雙方仍是五五波，但民進黨在意的是，鄭運鵬支持度竟不到三成，顯示綠營基本盤還沒完全回來，況且，若桃園在鄭文燦執政八年後基本盤已綠大於藍，民調數字更不該如此。

蔡總統「八訪桃園」，都強調激戰差距甚微，激化綠營支持者歸隊的用意不言可喻，由此也可見，鄭運鵬對「守住基本盤」和「轉移鄭文燦支持」兩項預期目標都還沒達成。除前立委鄭寶清堅持參選，部分死忠支持者和前農田水利會系統隨之出走，鄭運鵬頻頻失分也是主因，包括大賺人民幣的「中國鵬」爭議，使得抗中保台牌無法在桃園發酵，且因人選不同，上次投給鄭文燦的中間選民，轉移效果大打折扣。

張善政雖在民調稍有領先，但近來缺乏選舉新話題，恐回歸基本盤決勝負。但藍營不論基本盤是否仍大於綠，都不能忘記今年還有民眾黨賴香伶瓜分選票，且不能忽略她是四位候選人中唯一女性；再加上鄭文燦八年來與地方互動頻繁，綁樁能力一流，他在組織下的工夫，絕沒有被小看的空間。

八年前，國民黨吳志揚的民調也曾大幅領先鄭文燦，最後慘遭滑鐵盧。國民黨若過於大意，不積極拉大差距，兩周後重蹈覆轍也不無可能。