郭台銘證實了！曝授權高虹安合成影片原因 籲新竹選「這出身的人」

鴻海創辦人郭台銘今天替民眾黨新竹市長候選人合成照做成三點澄清。郭台銘證實，確實答應與高虹安合體拍攝相關兒福政策宣傳影片，授權高虹安合成相關畫面。他強調，新竹市需要一位能夠跳出傳統政治框架的人，由科技出身，「至於誰最合適，就只能依賴全體新竹市民的大智慧了。」

郭台銘表示，他前兩周人在日本出差，來不及返台拍攝，故電話授權高虹安合成兩年前「0-6歲國家幫忙養」的政策相關畫面。

郭台銘說，近年台灣成為國際地緣政治中的兵家必爭之地，其中一個重要原因就是科技產業；而新竹市身為科技之城，新竹的城市發展與台灣的科技產業繁榮環環相扣。

郭台銘強調，他認為新竹市需要一位能夠跳出傳統政治框架的人，由科技出身，理解科技產業發展趨勢的人選來帶領新竹市邁向未來。至於誰最合適，就只能依賴全體新竹市民的大智慧了。

高虹安也在郭台銘該則貼文底下留言表示，自己人生中最幸運的事情，就是能在郭董事長旁邊學習，在巨人的肩膀上能看得更遠，不能只看到眼前的問題，更要著眼未來數10年的願景，「0到6歲國家養可以從新竹開始實現」。

高虹安說，有人說，0到6歲國家養是昂貴的政見，但她覺得這是今天不做明天就會後悔的事，感謝郭董一直以來的教導，未來她會全力以赴，改變新竹。