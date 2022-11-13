快訊

T1聯盟／NBA追星大戰開打！台中太陽爭取「矮湯」 價碼同霍華德

郭台銘證實了！曝授權高虹安合成影片原因 籲新竹選「這出身的人」

民進黨發第3波負面文宣 張善政陣營批：乾淨選舉很難？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郭台銘證實了！曝授權高虹安合成影片原因 籲新竹選「這出身的人」

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
民眾黨新竹市長候選人高虹安（右）12日發布和鴻海創辦人郭台銘（左）同框影片，被對手林耕仁批合成。記者張裕珍／翻攝
民眾黨新竹市長候選人高虹安（右）12日發布和鴻海創辦人郭台銘（左）同框影片，被對手林耕仁批合成。記者張裕珍／翻攝

鴻海創辦人郭台銘今天替民眾黨新竹市長候選人合成照做成三點澄清。郭台銘證實，確實答應與高虹安合體拍攝相關兒福政策宣傳影片，授權高虹安合成相關畫面。他強調，新竹市需要一位能夠跳出傳統政治框架的人，由科技出身，「至於誰最合適，就只能依賴全體新竹市民的大智慧了。」

郭台銘表示，他前兩周人在日本出差，來不及返台拍攝，故電話授權高虹安合成兩年前「0-6歲國家幫忙養」的政策相關畫面。

郭台銘說，近年台灣成為國際地緣政治中的兵家必爭之地，其中一個重要原因就是科技產業；而新竹市身為科技之城，新竹的城市發展與台灣的科技產業繁榮環環相扣。

郭台銘強調，他認為新竹市需要一位能夠跳出傳統政治框架的人，由科技出身，理解科技產業發展趨勢的人選來帶領新竹市邁向未來。至於誰最合適，就只能依賴全體新竹市民的大智慧了。

高虹安也在郭台銘該則貼文底下留言表示，自己人生中最幸運的事情，就是能在郭董事長旁邊學習，在巨人的肩膀上能看得更遠，不能只看到眼前的問題，更要著眼未來數10年的願景，「0到6歲國家養可以從新竹開始實現」。

高虹安說，有人說，0到6歲國家養是昂貴的政見，但她覺得這是今天不做明天就會後悔的事，感謝郭董一直以來的教導，未來她會全力以赴，改變新竹。

2022大選 新竹市選舉 郭台銘 高虹安

延伸閱讀

台大癌醫今啟用 楊泮池感謝郭台銘：差一點質子中心就不見了

郭台銘出席台大幅質中心落成 媒體聚焦鄭州廠與高虹安

與郭董同框影片是合成 高虹安：授權使用已說明一切

高虹安同框郭台銘合成影片 沈慧虹：另一種詐騙

相關新聞

港都之戰政見會學者分析聲量 這是只有藍營關心的賽局

高雄市長選舉公辦電視政見發表會昨天登場，爭取連任的民進黨市長陳其邁與國民黨候選人柯志恩同台交鋒，前半段政見申論各抒己見，...

綠營太保市長黃榮利遭檢舉涉違紀助選 黃榮利：乞丐趕廟公

嘉義縣太保市長選戰最後衝刺，綠營市長黃榮利2任任期即將屆滿，轉戰議員，日前遭自稱忠貞民進黨員的陳水濱等7人具名，散發文宣...

郭台銘仍未出面挺高虹安 林耕仁發言人質疑恐因「這底線」

民眾黨新竹市長候選人高虹安迄今仍未獲前老闆、鴻海集團創辦人郭台銘出面站台。對手國民黨林耕仁競選總部發言人徐維遠今天在臉書...

林佳龍批借不到板橋區運路 朱立倫：我們也借不到凱道

民進黨新北市長候選人林佳龍今天表示，堅決在區運路附近辦活動。國民黨主席朱立倫反酸：「我們也借不到凱道啊」，民進黨都演同一...

陳政忠成立社子競總 蔣萬安、陳時中、黃珊珊出席反應兩樣情

年底選舉倒數，台北市長三腳督選戰白熱化，9連霸的無黨籍北市議員陳政忠今舉辦社子島競選總部成立大會，藍綠白3名候選人先後到...

羅智強隔空交火劉建國競總用地 劉：查有不法就來拆

國民黨前北市議員羅智強今在臉書發文，隔空交火民進黨雲林縣長候選人、立委劉建國知法玩法，競總違法使用還想甩鍋給房東，這種人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。