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同樣來自新北永和！「模特兒」里長候選人紀詠心 跨界政治圈
九合一大選如火如荼，除了許多年輕人投入參選外，今年也有不少「正妹里長」爆紅。最廣為人知的是「新北市永和區永福里正妹候選人」陳紫渝，而現今還有一位「模特兒」紀詠心，跨界參選新北市永和新廍里里長。
紀詠心在臉書上表示，身為永和人感到驕傲，這麼多年輕人願意投入選舉出來為里民服務，非但是為了讓里內變得更好，也希望為自己的家鄉盡一份力，帶來不一樣的改變，並認為自己能夠出來為里民服務，看到里民們幸福快樂，心裡就很滿足。
據《ETtoday》報導指出，紀詠心現年27歲，原是凱渥公司旗下的模特兒，18歲時參加選拔比賽進入模特兒行業，被經紀公司簽下後工作近10年，後來她意識到模特兒生涯有限，且長輩們鼓勵她能出來服務，於是毅然決然跨界參選里長。
紀詠心說明之所以對「里長」一職有憧憬，有賴於自己曾遇到「貴人里長」，鼓勵年輕一輩可以出來服務，因而產生深遠影響。此外，詠心家人也非常支持她，過去試鏡曾遭遇4、50個廣告都沒被選中的挫折，也讓她練就強大的抗壓性，此特質對未來服務里民也會有很大的助益。
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