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美期中選舉／民主黨保住參院 拜登不至完全跛腳

周江杰母雞帶小雞 走訪竹縣13鄉鎮市盼共好

中央社／ 新竹縣13日電

民進黨新竹縣長參選人周江杰今天發揮「母雞帶小雞」的精神，連跑多個黨籍民代參選人的造勢活動，他表示，盼透過走訪13個鄉鎮市，實現「城鄉共好新新竹」願景。

周江杰競選總部今天發布新聞稿表示，周江杰今天陸續參加縣議員參選人吳發勝、法隆伊佑、張珈源、吳傳地，及芎林鄉民代表參選人彭信康、關西鎮民代表參選人葉來富等人的競選總部成立大會。

周江杰表示，這次新竹縣五合一選舉，民進黨在縣內總共提名了18名參選人，是有史以來最多的一次，也有很多其他黨派或無黨籍的年輕人認同民主價值出來參選，都是值得培養的民主政治人才。

周江杰指出，他這次參選跑遍新竹縣13鄉鎮市，深深感受到城鄉發展的落差，以及公部門對弱勢族群照顧的不足，相信這些在基層打拚的參選人也有同樣感受。

周江杰表示，他這次參選提出「城鄉共好新新竹」的願景，希望不只竹北市發展好，而是全縣的所有鄉鎮市都能有好的發展，希望市區不塞車、偏鄉有公車，鄉親出行都能順暢無礙。

2022大選 民進黨 新竹縣選舉 周江杰

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