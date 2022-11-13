影／蔣萬安士東市場拜票 稱太太會在適合的場合出來

國民黨台北市長候選人蔣萬安到士東市場拜票，市場攤商送花送旺來表達歡迎。對於負面選風，他在拜票前接受媒體採表示，一個正面的選舉，就市政討論市政，就防疫談防疫，比如說缺疫苗就是沒有疫苗，黑箱就是黑箱，這些都是反應民眾的心聲，陳時中卻閃躲問題不願正面面對，而且背離民意，如果陳時中的團隊和他友人願意回歸正面選舉，常然非常歡迎。至於太太何時會出動幫忙拜票，蔣萬安表示，因為太太剛好懷有身孕，接下來在選舉的最後階段，會在適合的場合出來參與。 國民黨台北市長候選人蔣萬安（右）上午到士東市場拜票，全力彎腰和選民握手。記者邱德祥／攝影 國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）上午到士東市場拜票。記者邱德祥／攝影