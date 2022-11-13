快訊

影／金門「颳韓流」！韓國瑜飛金門為楊鎮浯輔選 萬人空巷交通打結

中部2歲童已打公費疫苗竟「頭長角」染肺炎鏈球菌亡

本土+1萬8571例！40例境外、61死 莊人祥：較上周日下降23.6％

「媽媽市長」盧秀燕盼繼續守護 要讓台中成六都領頭羊

中央社／ 台中13日電

爭取連任的台中市長盧秀燕今天表示，大家叫一聲「媽媽市長」是對她的信任、肯定、託付與依賴，懇請民眾支持，讓她繼續守護這個家庭，未來要讓台中成為六都的領頭羊。

盧秀燕競選總部今天舉辦成立大會，主題「市民最大咖」，邀請數百名燕子主委齊聚，立委江啟臣、楊瓊瓔及台中市議員吳瓊華、陳政顯、黃健豪，以及前立委顏寬恒、國民黨台中市黨部主委顏文正等競選總幹事，還有台中市議長張清照到場力挺。

她細數上任後開工、完工的多項建設，包含大智路打通、台中捷運綠線通車、中央公園完工等，也大力投資教育文化，希望提升城市國際化軟實力。

盧秀燕說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來襲，她不分六、日坐鎮市府，召開200多場記者會，讓市民清楚疫情狀況，當中台灣地區碰上百年大旱，市府即時調度、分配水源，一起度過難關。

「媽媽很會持家」，盧秀燕說，上任時，台中市的舉債上限到了天花版，她籌措經費讓舉債規模縮小，有效調度理財，才能實施雙十公車，也恢復老人健保，調整生育補助津貼。

盧秀燕指出，她公平施政，不分藍綠，列舉在市、山、海、屯的各項建設，有市政路延伸、東豐快速道路復工、溫寮溪聯外道路、太平市民大道等；她兼容並蓄，面對藍綠無黨籍的市議員，她都以禮相待，聆聽民意。

對於，外界稱呼台中市為「慶記（台語：子彈）的故鄉」，盧秀燕提出媒體民調反駁，她說，根據媒體調查，台中市為年輕人最想搬來的城市，如果這個城市不夠幸福，年輕人會想搬來嗎？

此次為盧秀燕第9次參選，盧秀燕說，她沒有光鮮亮麗的外表，也不是叱吒風雲的政治人物，但過去30多年，市民看到她真心的服務並給予肯定。

盧秀燕說，大家叫一聲「媽媽市長」，是對她的信任、肯定、親近，也是託付、倚賴，「每個市民都是我心中的寶貝，心中最重要的大咖」；懇請大家繼續讓她守護台中這個家庭，保護她的市民家人，未來4年，她要讓台中繼續被看見，成為六都領頭羊。

2022大選 台中市長 盧秀燕

延伸閱讀

盧秀燕籲防最後的奧步 催票用選票遏止敗壞選風

影／蔡其昌在海線批盧秀燕 選舉到才拚命到海線造勢

兒盟全國首間「少年據點」在台中 盧秀燕出席挺青少年

媽媽旋風來了！盧秀燕菜市場掃街 民眾狂比OK手勢

相關新聞

影／金門「颳韓流」！韓國瑜飛金門為楊鎮浯輔選 萬人空巷交通打結

金門「颳韓流」。高雄市前市長韓國瑜今天一早來到金門為國民黨金門縣長候選人楊鎮浯造勢輔選，一口氣跑了3個鄉鎮的菜市場，所到...

郭台銘仍未出面挺高虹安 林耕仁發言人質疑恐因「這底線」

民眾黨新竹市長候選人高虹安迄今仍未獲前老闆、鴻海集團創辦人郭台銘出面站台。對手國民黨林耕仁競選總部發言人徐維遠今天在臉書...

薛瑞元再戰柯文哲：每天回應「虹衛兵」 搞得我身心俱疲

民眾黨新竹市長候選人高虹安日前因「身心俱疲」住院，但隔天手上立刻帶著注射針頭會見新竹縣長楊文科，遭衛福部長薛瑞元批評「濫...

陳時中嗆「別演戲」 徐巧芯：難道祖克柏跟我一起演？

國民黨北市議員徐巧芯近日頻打民進黨台北市長候選人陳時中，以及提告粉專「無良公關公司」事件延燒。徐巧芯昨晚再說因臉書講綠營...

影／最美里長候選人茶會結束後 粉絲求合照排隊至中午

新北市永和區永福里長候選人陳紫渝號稱「永和IU」，參選里長已經在網路掀起熱議，今競總成立茶會是「萬人空巷」，陳本人也跟支...

紅黑整合挺盧秀燕？ 紅派大老：這張照片事實勝於雄辯

國民黨台中市長候選人盧秀燕今成立競選總部，綠營對派系是否整合挺盧秀燕，常見縫插針。紅黑派大老今天肩並肩，穩坐在舞台前第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。