「媽媽市長」盧秀燕盼繼續守護 要讓台中成六都領頭羊

爭取連任的台中市長盧秀燕今天表示，大家叫一聲「媽媽市長」是對她的信任、肯定、託付與依賴，懇請民眾支持，讓她繼續守護這個家庭，未來要讓台中成為六都的領頭羊。

盧秀燕競選總部今天舉辦成立大會，主題「市民最大咖」，邀請數百名燕子主委齊聚，立委江啟臣、楊瓊瓔及台中市議員吳瓊華、陳政顯、黃健豪，以及前立委顏寬恒、國民黨台中市黨部主委顏文正等競選總幹事，還有台中市議長張清照到場力挺。

她細數上任後開工、完工的多項建設，包含大智路打通、台中捷運綠線通車、中央公園完工等，也大力投資教育文化，希望提升城市國際化軟實力。

盧秀燕說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來襲，她不分六、日坐鎮市府，召開200多場記者會，讓市民清楚疫情狀況，當中台灣地區碰上百年大旱，市府即時調度、分配水源，一起度過難關。

「媽媽很會持家」，盧秀燕說，上任時，台中市的舉債上限到了天花版，她籌措經費讓舉債規模縮小，有效調度理財，才能實施雙十公車，也恢復老人健保，調整生育補助津貼。

盧秀燕指出，她公平施政，不分藍綠，列舉在市、山、海、屯的各項建設，有市政路延伸、東豐快速道路復工、溫寮溪聯外道路、太平市民大道等；她兼容並蓄，面對藍綠無黨籍的市議員，她都以禮相待，聆聽民意。

對於，外界稱呼台中市為「慶記（台語：子彈）的故鄉」，盧秀燕提出媒體民調反駁，她說，根據媒體調查，台中市為年輕人最想搬來的城市，如果這個城市不夠幸福，年輕人會想搬來嗎？

此次為盧秀燕第9次參選，盧秀燕說，她沒有光鮮亮麗的外表，也不是叱吒風雲的政治人物，但過去30多年，市民看到她真心的服務並給予肯定。

盧秀燕說，大家叫一聲「媽媽市長」，是對她的信任、肯定、親近，也是託付、倚賴，「每個市民都是我心中的寶貝，心中最重要的大咖」；懇請大家繼續讓她守護台中這個家庭，保護她的市民家人，未來4年，她要讓台中繼續被看見，成為六都領頭羊。