陳時中仇恨值何來？林濁水揭關鍵原因：蔡主席挺林智堅對立台大

前綠委林濁水在臉書上解析「陳時中的仇恨值何來？」，他說明關鍵點在於民進黨主席蔡英文帶頭挺林智堅論文案，不惜和台大對立才是牽怒選民的關鍵，許多網友紛紛表示贊同。

林濁水今（13）在臉書上表示，看到陳時中在電視上哀傷地講他防疫時的辛苦付出和成果，如今卻落得仇恨值最高的下場，直呼「看到一代巨星演出今天的場面，非常難過」。他說明，從民調上看已經沒有人認為陳時中是「防疫巨星」，但一半以上的人認為至少有及格，換句話說，在防疫面已立於不敗之地。

「那麼仇恨值何來？」難道是年輕人對林智堅不爽牽怒陳時中？恐怕關鍵不在林智堅，黨主席帶頭挺林智堅不惜和台大對立才是牽怒關鍵，於是黨中央的作風，加上囂張的側翼引起眾怒，而陳時中因為忠厚，仍選擇和他們站在一起，並感嘆「結果就犧牲了」。

許多網友紛紛贊同表示，「精準到位」、「一連串競選團隊的失誤，整個選戰鬧得笑話不勝枚舉」、「瞎挺真的看不下去，以前那個切割果斷的民進黨完全不見了」、「大師分析一針見血」、「見解相同」。

另有其他意見表示，「忠厚一說不能苟同」、「還是一句老話，不要把選民當白痴」、「犧牲了？林大師你請別刪文，等著11月26日的開票結果吧」、「擋疫苗不是嗎？怎麼民間就立刻買得到疫苗，到貨時間與比例遠遠比政府快速」、「我不認為林智堅的論文有問題，倒是台大教授、校長的破綻很多，台灣的論文抄襲探討根本就是沒有一套章法」。