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遭批留著國民黨血液 侯友宜：自己DNA是愛台灣、愛國家
民進黨新北市長候選人林佳龍昨晚批新北市長侯友宜留著國民黨血液、是威權執行者，侯回應，自己的DNA就是愛台灣這塊土地、愛國家，自己願意用生命保衛國家、愛自己的人民。
民進黨昨晚於凱道舉行「為台灣鼓舞」造勢晚會，林佳龍上台致詞時表示，「我保證做滿四年，侯友宜半年就落跑、拒絕落跑市長！」並批侯就是國民黨血液、是威權統治執行者，且接受國民黨九二共識，引發討論。
侯友宜今上午陪同新北市議員候選人呂家愷赴鶯歌市場掃街前表示，自己是從嘉義鄉下來台北打拚的孩子，一直以來保家衛國、犧牲奉獻，也看見自己的同仁在槍林彈雨中倒下去，但自己依然勇敢往前走，他的血液很清楚，就是愛台灣這塊土地、愛國家，這就是他的DNA，他願意用生命保衛國家、愛自己的人民。
另外，有關民進黨借不到造勢場地問題，國民黨主席朱立論酸民進黨愛用的套路跟8年前一樣。侯友宜回應，該事情申請單位及職權單位都說得非常清楚，一切按規定辦法辦理，沒有特別例外，都用很清楚態度跟大家報告，相關規定都講清楚，安全是最重要考量點。
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