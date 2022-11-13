高虹安合體影片遭爆合成 綠委：請問郭台銘認同加班費變小金庫？

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安昨天發布政見宣傳影片，她在片中首度與前老闆、鴻海集團創辦人郭台銘同框，卻遭到質疑是合成。民進黨立委王定宇今天說，請問郭台銘是否認同高虹安把助理的加班費變成自己的小金庫的行為，「這樣的政治操作可能會得不償失」。

高虹安競選辦公室昨天釋出最新競選影片，這段影片全長15秒，高虹安提出「你傳宗我接待」、「你凍卵我補助」的政見口號，隨即出現郭台銘在畫面說出「放心生孩子吧」，高虹安回以「郭董您的願望我來實現」，接著表示「我是高虹安，新竹選6號，0到6歲市府養」宣傳政見。

王定宇上午透過影片向媒體表示，高虹安不管是要傳宗或接待都不重要，影片內容就是要強化她跟郭台銘的連結，「變成郭台銘在背書她的所作所為」，包括高虹安把助理的加班費變成自己的小金庫，以及很多繁瑣的辦公室管理苛政，她都希望透過郭台銘的力挺形成背書。

不過，王定宇指出，這支影片弔詭的地方在於既然郭台銘要力挺高虹安，雙方一起發個臉書貼文、合照一張，甚至拍一支30秒的影片都不難，但是高虹安利用郭台銘在2019年參加總統初選時的影片，透過變造、剪接的方式讓自己跟郭台銘同框，這樣子的變造與連動反而顯得牽強。

王定宇也說，現在大家不禁懷疑，郭台銘是否有背書高虹安的所作所為，包括高虹安把國家發的助理加班費，統統捐出來變成自己的小基金，「郭台銘到底有沒有認同這件事情」。

王定宇說，不管這樣子的行為有沒有得到郭台銘的認同或背書，但是高虹安現在使用變造的方式，剪接郭台銘在2019年參加總統初選時的舊影片，反而會啟人疑竇，「這樣子的政治操作可能會得不償失」。