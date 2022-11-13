綠基本盤全勝、3市長候選人民調卻輸藍 林濁水：非常奇怪

年底九合一選戰打得火熱，前綠委林濁水對於民進黨台北市、桃園市、新竹市3位市長候選人封關前民調都輸給國民黨，他說民進黨的支持度全勝，但候選人卻全輸，直呼此現象「非常奇怪」。

林濁水（13）在臉書上說明，到目前封關前民調，民進黨市長候選人在北、桃、竹都輸，但依民調專家戴立安的民調，民進黨9月在新竹市的支持度有23.5%，國民黨只有15.4%；8月民進黨在桃園市的支持度為23.2%、國民黨15.1%；10月民進黨在台北市的支持度24.7%、國民黨18.3%。

他分析，政黨的基本盤民進黨全勝、候選人卻全輸，非常奇怪，也好奇選舉開票後，這種背道而馳的情形會不會改變呢？若改變了，民眾的政黨傾向，隨著民進黨候選人翻盤勝選，會固定下來處於贏面，還是隨著民進黨敗選，黨的基本盤一併流失？這是非常嚴肅的問題。

有網友表示這將會是台灣社會給予民進黨的一次「嚴肅提醒」，不算是壞事，但願能清掉那些黨內與側翼機關算盡個人近利的年輕參政者。

其他人則表示，「中間選民不認同這次民進黨在北、桃、竹提名的候選人，看負數票協會的民調就最清楚反映民意」、「黨的基本盤全勝，候選人全輸一點都不奇怪，就是你去鼎泰豐吃小籠包，結果上菜的是冷凍包子的感覺」。

另有人認為，「站在民進黨的角度，有時候民調的運用也是戰術」、「台北市最怕蔣、黃之間有棄保效應，所以陳的民調最好是老三，蔣、黃才會廝殺，而陳才有機會」、「這代表該地區泛藍候選人的形象比國民黨好，泛綠候選人的形象比民進黨差」。