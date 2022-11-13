「緊緊緊」被質疑恐失誤 陳其邁：努力把落後兩年補回來

高雄市長辯論會昨天落幕，國民黨高雄市長候選人柯志恩說，要以「好好好」導致「緊緊緊」可能的失誤。陳其邁回應，兩年拚四年從防疫到建設，都用更努力、更高執行力把過去失去、落後的兩年追回來，施政成果有目共睹，競爭力也是六都第一。

陳其邁與柯志恩昨天各自表述，雖無交叉詰問，但藉由學者提問、結論部分，兩人都有金句，交織出火花。被柯志恩說「緊緊緊」可能出現失誤，陳其邁今以施政成績回擊。

他說，兩年的施政成果具體反映在營利事業銷售總額，以及六都競爭力高雄也是第一。「我想我們必須更努力、有更高的執行力，才能夠過去落後的兩年進度把它追回來。」暗酸前朝韓國瑜主政下各項建設、競爭力落後。

陳其邁更強調，高雄從輕軌捷運、綠園道，還有台積電招商引資，已提升整體的薪資所得、降低失業率。施政一方面能夠對接國際，二方面是增加效率，全面推動市政。自己展現高的執行率來服務市民，用更高的效率來招商引資。

繼昨天辯論會同台後，今天下午兩點在四維行政中心前有高雄環團辦舉辦的反空汙集會，陳其邁、柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔等4名候選人也都會出席。4人都將上台發言，空汙議題也再次成為選戰話題。