聽新聞
test
0:00 / 0:00
「緊緊緊」被質疑恐失誤 陳其邁：努力把落後兩年補回來
高雄市長辯論會昨天落幕，國民黨高雄市長候選人柯志恩說，要以「好好好」導致「緊緊緊」可能的失誤。陳其邁回應，兩年拚四年從防疫到建設，都用更努力、更高執行力把過去失去、落後的兩年追回來，施政成果有目共睹，競爭力也是六都第一。
陳其邁與柯志恩昨天各自表述，雖無交叉詰問，但藉由學者提問、結論部分，兩人都有金句，交織出火花。被柯志恩說「緊緊緊」可能出現失誤，陳其邁今以施政成績回擊。
他說，兩年的施政成果具體反映在營利事業銷售總額，以及六都競爭力高雄也是第一。「我想我們必須更努力、有更高的執行力，才能夠過去落後的兩年進度把它追回來。」暗酸前朝韓國瑜主政下各項建設、競爭力落後。
陳其邁更強調，高雄從輕軌捷運、綠園道，還有台積電招商引資，已提升整體的薪資所得、降低失業率。施政一方面能夠對接國際，二方面是增加效率，全面推動市政。自己展現高的執行率來服務市民，用更高的效率來招商引資。
繼昨天辯論會同台後，今天下午兩點在四維行政中心前有高雄環團辦舉辦的反空汙集會，陳其邁、柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔等4名候選人也都會出席。4人都將上台發言，空汙議題也再次成為選戰話題。
陳其邁今早也說，在秋冬季節，高雄空汙有4成從外縣市來，3成為本地。昨天辯論會也遇高雄空品差，根據環保局的監測，增加的汙染源，大多是因為東北季風從中部來的汙染源增量所造成。長期部分已提出淨零城市管理自治條例，往2050的淨零排放目標邁進。也擬定2030、2050具體的期程、作法、組織還有相關的策略，全面的來加速往淨零排放的目標前進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言