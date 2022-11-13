高虹安、郭董宣傳影片合成 高陣營：有授權

民眾黨新竹市長候選人高虹安國會助理、辦公室「小金庫」等爭議連環爆，選戰只剩兩周，前老闆、鴻海集團創辦人郭台銘仍未現身站台，外界質疑是要「切割」高虹安。高陣營昨釋出高、郭兩人同框宣傳「○到六歲市府養」政見宣傳影片；對手林耕仁陣營「抓包」是合成三年前的舊影片，高陣營表示，有獲得郭台銘授權同意使用。

林耕仁競總發言人徐維遠諷刺說，可能因「不能貪汙」是郭台銘底線，才遲不出面。

為破除切割謠言，高虹安競辦昨釋出最新宣傳影片，片中高、郭兩人同框宣傳「○到六歲市府養」政見，片中高虹安宣傳「你傳宗我接待」、「你凍卵我補助」的政見口號，隨即出現郭台銘說出「放心生孩子吧」，高虹安接著回應「郭董您的願望我來實現」。

不過，徐維遠卻「抓包」，是「合成」郭董三年前發布的影片，不能叫合體影片，還反問「三年前的郭台銘，會挺三年後的高虹安嗎？」

高競辦說，高虹安競選政見源自當年多次與郭台銘討論的「○到六歲國家養」，郭相當支持，授權同意使用二○一九年競選宣傳影片片段。高虹安說，郭台銘在選舉過程中給她許多鼓勵和打氣，最近競選官網上線，郭台銘也名列名人推薦第一人。