侯友宜合體張善政 蔡英文今8度輔選鄭運鵬

桃園市長選情藍綠膠著，周末日比拚輔選陣容。民進黨主席蔡英文今天第8度為候選人鄭運鵬站台，預計會提宣傳台積電落腳桃園好消息；國民黨「最強母雞」新北市長侯友宜昨到桃園兩度與市長候選人張善政、議長邱奕勝合體，營造跨城市團結氣勢。

侯友宜昨還喊出新北、桃園要建構完整交通路網，應開闢龜山區往來林口、新莊的快速道路；張善政說，為了讓跨市協調更方便，就要讓桃園換黨執政。

侯友宜昨天到龜山、蘆竹區，為議員候選人林明義、錢龍站台，兩場都與張善政、邱奕勝合體。侯說，新北市林口、新莊區和桃園市龜山區緊鄰，蘆竹也和林口交界，這幾個區除了捷運連接，也要建構完整的交通路網，如果能建構一條快速道路，進一步聯結北市交通路網，也能帶動龜山、蘆竹和桃園整體發展。

交通路網往南部分由桃園市政府處理，往北他在新北市可以和桃園市府配合，讓新北、桃園往返方便。

張善政指出，桃園和雙北、基隆是很大的共同生活圈，每天跨城市往返非常頻繁，但不同政黨執政很不容易協調，為了讓協調更方便，就讓桃園換黨執政。

對此，桃園市政府表示，過去地方已反映過此問題，交通局曾評估過龜山區壽山路，以拓寬和高架並用減緩坡度，達到開闢快速道路的目的，評估報告也給新北市參考，因為90%以上的路線在新北市，要看新北市是不是願意做，大家可以協調。

蔡英文總統（中）今天將到桃園龍潭，為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（左二）站台。圖／鄭運鵬團隊提供

綠營部分，蔡英文今天將到桃園龍潭為鄭運鵬站台輔選，預料會繼續大力宣傳台積電有望落腳桃園的「好消息」，以「科技牌」搶下更多高知識、中間選票；下午車隊掃街，則由高雄市長陳其邁陪同深入桃園區拉票。

鄭運鵬說，他則以政見及延續現任市長鄭文燦的政績為號召，鄭文燦的光榮成績，是他勝選最大基礎。他批評張善政跟4年前韓國瑜在高雄市選舉時一樣，用抹黑、醜化桃園的方式來選舉，相信市民不會想讓高雄走的冤枉路在桃園發生。