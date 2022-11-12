花東鐵路斷 投票恐不便 趙少康批：民進黨反對通信投票

中廣董事長趙少康今天到台東，為台東縣長候選人饒慶鈴，市長候選人陳銘風助選，對於花東鐵路中斷可能影響台東投票率，他批評「就是民進黨一直反對通信投票」，若擔心台商從大陸投票有疑慮，可先把這部分排除，先從台灣內部做，民進黨不做、真的沒有道理。

趙少康表示，民主選舉台灣有兩件沒做到，一個18歲選舉，這次會公民複決、大家都支持，另一個就是幾乎全世界都可通信投票，台灣卻不做，國民黨多少次想要推動，民進黨都不支持、反對到底。

趙少康說，沒有通信投票，住東部的人如果到西部讀書、工作，或者年輕人到台北讀書，要回高雄投票也很麻煩，通信投票已經是全世界都採納，像美國這次期中選舉有4000萬人提早投票，其中一半是通信投票，可以節省很多時間，不用為投一張票搭車南北跑。

他說，民進黨若擔心台商從大陸投票有疑慮，可以先把這部分排除，先從台灣內部做好通信投票，完全不懂為什麼民進黨不做、真的沒有道理。