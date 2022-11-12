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花東鐵路斷 投票恐不便 趙少康批：民進黨反對通信投票
中廣董事長趙少康今天到台東，為台東縣長候選人饒慶鈴，市長候選人陳銘風助選，對於花東鐵路中斷可能影響台東投票率，他批評「就是民進黨一直反對通信投票」，若擔心台商從大陸投票有疑慮，可先把這部分排除，先從台灣內部做，民進黨不做、真的沒有道理。
趙少康表示，民主選舉台灣有兩件沒做到，一個18歲選舉，這次會公民複決、大家都支持，另一個就是幾乎全世界都可通信投票，台灣卻不做，國民黨多少次想要推動，民進黨都不支持、反對到底。
趙少康說，沒有通信投票，住東部的人如果到西部讀書、工作，或者年輕人到台北讀書，要回高雄投票也很麻煩，通信投票已經是全世界都採納，像美國這次期中選舉有4000萬人提早投票，其中一半是通信投票，可以節省很多時間，不用為投一張票搭車南北跑。
他說，民進黨若擔心台商從大陸投票有疑慮，可以先把這部分排除，先從台灣內部做好通信投票，完全不懂為什麼民進黨不做、真的沒有道理。
藍營內部指出，今年台東投票率可能偏低，因花東鐵路地震中斷，過去從北部搭車回台東，3個多小時已經很久了，現在必須搭接駁車，單趟約要5個小時，多數人不會為投一張票，耗費10小時交通時程，另台鐵台東站資料顯示，投票日及前後2天，目前只有一列加班車，沒有增加班車需求。
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