侯友宜六都造勢前卻傳「發百元便當費」 侯辦發現1疑點喊快偵辦
國民黨今晚在新北市板橋舉辦六都聯合造勢，由新北市長候選人侯友宜領軍，沒想到社群上卻流傳，「要民眾吃飽再到現場，事後會補發100元便當費」的訊息。侯友宜競選辦公室執行長張其強認為，訊息內出現四個簡體字，完全不符合一般民眾打字切換的習慣，絕對是偽造的。
張其強表示，在活動前傳出這樣一個截圖，既無對話雙方，也沒有具體地點，簡單說，就是想要透過其中內容，製造話題，尤其「裡面出現四個簡體字，完全不符合一般民眾打字切換的習慣，可以講，絕對是偽造的」，其中，開頭和結尾，還刻意用「晚上好，歹勢啦」，不知是故意凸顯身分，還是隱瞞身分。
張其強強調，無法揣測這樣的動機何在，但相信目的就是要打擊侯友宜、增加反感，以減少侯友宜的得票數，到目前為止，侯辦和大家一樣，都是只看到「網路上的截圖」，希望警方、檢調單位，應儘快主動偵辦，立即遏止，就算只是惡作劇，也要讓民眾知道，這樣做是不對的。
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