快訊

影／破除郭台銘「切割」謠言 高虹安競辦釋出2人同框影片

高雄政見會／柯志恩提「五好政見」導正陳其邁緊緊緊失誤

侯友宜六都造勢前卻傳「發百元便當費」 侯辦發現1疑點喊快偵辦

聯合報／ 記者張曼蘋／即時報導
國民黨在新北市板橋舉辦的六都大造勢前，社群上卻流傳會發100元造勢便當費的訊息。圖／讀者提供
國民黨在新北市板橋舉辦的六都大造勢前，社群上卻流傳會發100元造勢便當費的訊息。圖／讀者提供

國民黨今晚在新北市板橋舉辦六都聯合造勢，由新北市長候選人侯友宜領軍，沒想到社群上卻流傳，「要民眾吃飽再到現場，事後會補發100元便當費」的訊息。侯友宜競選辦公室執行長張其強認為，訊息內出現四個簡體字，完全不符合一般民眾打字切換的習慣，絕對是偽造的。

張其強表示，在活動前傳出這樣一個截圖，既無對話雙方，也沒有具體地點，簡單說，就是想要透過其中內容，製造話題，尤其「裡面出現四個簡體字，完全不符合一般民眾打字切換的習慣，可以講，絕對是偽造的」，其中，開頭和結尾，還刻意用「晚上好，歹勢啦」，不知是故意凸顯身分，還是隱瞞身分。

張其強強調，無法揣測這樣的動機何在，但相信目的就是要打擊侯友宜、增加反感，以減少侯友宜的得票數，到目前為止，侯辦和大家一樣，都是只看到「網路上的截圖」，希望警方、檢調單位，應儘快主動偵辦，立即遏止，就算只是惡作劇，也要讓民眾知道，這樣做是不對的。

侯友宜今晚將領軍六都市長候選人在板橋齊造勢。本報資料照片
侯友宜今晚將領軍六都市長候選人在板橋齊造勢。本報資料照片

2022大選 侯友宜 新北市選舉 新北市長

延伸閱讀

影／侯友宜昨才掃市場 林佳龍今也赴深藍永和車掃拚場

桃園助選合體張善政邱奕勝！侯友宜：建設路網生活圈

與林佳龍首次合體回應「逼迫說」 余天：電話拜票講的是實話

藍營明天板橋舉辦六都聯合造勢 侯友宜：是場快樂希望團結會

相關新聞

影／高虹安助理費爭議 蘇貞昌：對助理應溫暖寬厚

民眾黨新竹市長候選人高虹安「公積金」爭議，助理爆料，請事假、病假也得扣薪存入辦公室基金。台北市長候選人黃珊珊表示，若她當...

花蓮縣長選情加溫 為網站資料更新槓上藍綠互批抹黑

民進黨Kolas Yotaka挑戰花蓮縣長大位，持續批評縣府資訊不公開不透明，近日指責衛生局網站5年未更新預算資料、全縣...

郭台銘仍未出面挺高虹安 林耕仁發言人質疑恐因「這底線」

民眾黨新竹市長候選人高虹安迄今仍未獲前老闆、鴻海集團創辦人郭台銘出面站台。對手國民黨林耕仁競選總部發言人徐維遠今天在臉書...

陳時中競辦批浪費司法資源 徐巧芯反酸：為何告「熔爐二創」的網友？

台北市議員徐巧芯昨天補提告民進黨台北市長候選人陳時中競選辦公室，以及團隊中與無良公關討論的「不知姓名之人」，陳時中競辦今...

北市政見會／自稱捍衛戰士 北市長候選人謝立康做「淋巴操」

台北市第8屆市長選舉公辦政見發表會今天舉行，11號無黨籍台北市長候選人謝立康談到參選，自稱自己如同電影捍衛戰士獨行俠主角...

影／破除郭台銘「切割」謠言 高虹安競辦釋出2人同框影片

選戰只剩2周，民眾黨新竹市長候選人高虹安迄今仍未獲「前老闆」鴻海集團創辦人郭台銘站台力挺，外界有人臆測是要「切割」高虹安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。