侯友宜六都造勢前卻傳「發百元便當費」 侯辦發現1疑點喊快偵辦

國民黨今晚在新北市板橋舉辦六都聯合造勢，由新北市長候選人侯友宜領軍，沒想到社群上卻流傳，「要民眾吃飽再到現場，事後會補發100元便當費」的訊息。侯友宜競選辦公室執行長張其強認為，訊息內出現四個簡體字，完全不符合一般民眾打字切換的習慣，絕對是偽造的。

張其強表示，在活動前傳出這樣一個截圖，既無對話雙方，也沒有具體地點，簡單說，就是想要透過其中內容，製造話題，尤其「裡面出現四個簡體字，完全不符合一般民眾打字切換的習慣，可以講，絕對是偽造的」，其中，開頭和結尾，還刻意用「晚上好，歹勢啦」，不知是故意凸顯身分，還是隱瞞身分。