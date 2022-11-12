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民眾黨宜蘭縣、市長及議員候選人騎車掃街拜票 尋求支持

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾黨宜蘭縣長候選人陳琬惠、市長候選人李家豪及縣議員候選人尤文瀚在市區展開自行車掃街，並到廟宇上香。圖／民眾黨提供
民眾黨宜蘭縣長候選人陳琬惠、市長候選人李家豪及縣議員候選人尤文瀚在市區展開自行車掃街，並到廟宇上香。圖／民眾黨提供

民眾黨宜蘭縣長候選人陳琬惠今天與宜蘭市長候選人李家豪、縣議員候選人尤文瀚等人，展開一場「純白聖潔守護宜蘭 」自行車掃街，以年輕活力的方式向選民沿路拜票，同時參拜市區廟宇，提出清廉反貪腐、選對的人等訴求，爭取選民支持。

宜蘭今天難得的大好天氣，陽光普照，自行車隊掃街重點區域位在宜蘭市區，行走路線特別規劃呈現「獨角獸」圖形。陳琬惠表示，獨角獸是純白聖潔的象徵，台灣民眾黨宜蘭隊希望以此純潔象徵守護宜蘭 ，讓「宜蘭更水」。

李家豪說，宜蘭市已擁有河濱自行車車道，未來宜蘭市在道路規劃時應優先規劃自行車步道，並且在各主要景點、樞紐設置共享單車，讓市民及遊客擁有便捷且綠能的最後一哩路。

縣議員候選人尤文瀚表示，藉由「純白聖潔守護宜蘭」的騎行活動，除了帶給宜蘭選民們不一樣的選舉，更希望帶給民眾不同的選擇。

騎乘沿路受到部分熱情民眾對著他們大喊加油，縣黨部主委李偉華表示，宜蘭過去已取得非常卓越的民主傳統，民眾黨此次投入地方選戰，期待給宜蘭有藍綠以外更好的選項。

民眾黨宜蘭縣長候選人陳琬惠、市長候選人李家豪及縣議員候選人尤文瀚展開「純白聖潔守護宜蘭 」自行車掃街，訴求藍綠以外更好的選項。圖／民眾黨提供
民眾黨宜蘭縣長候選人陳琬惠、市長候選人李家豪及縣議員候選人尤文瀚展開「純白聖潔守護宜蘭 」自行車掃街，訴求藍綠以外更好的選項。圖／民眾黨提供
今天難得好天氣，陽光普照，民眾黨宜蘭縣長候選人陳琬惠、市長候選人李家豪及縣議員候選人尤文瀚展開「純白聖潔守護宜蘭 」自行車掃街，訴求藍綠以外更好的選項。圖／民眾黨提供
今天難得好天氣，陽光普照，民眾黨宜蘭縣長候選人陳琬惠、市長候選人李家豪及縣議員候選人尤文瀚展開「純白聖潔守護宜蘭 」自行車掃街，訴求藍綠以外更好的選項。圖／民眾黨提供

2022大選 宜蘭縣選舉 陳琬惠

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