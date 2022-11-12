民眾黨宜蘭縣、市長及議員候選人騎車掃街拜票 尋求支持
民眾黨宜蘭縣長候選人陳琬惠今天與宜蘭市長候選人李家豪、縣議員候選人尤文瀚等人，展開一場「純白聖潔守護宜蘭 」自行車掃街，以年輕活力的方式向選民沿路拜票，同時參拜市區廟宇，提出清廉反貪腐、選對的人等訴求，爭取選民支持。
宜蘭今天難得的大好天氣，陽光普照，自行車隊掃街重點區域位在宜蘭市區，行走路線特別規劃呈現「獨角獸」圖形。陳琬惠表示，獨角獸是純白聖潔的象徵，台灣民眾黨宜蘭隊希望以此純潔象徵守護宜蘭 ，讓「宜蘭更水」。
李家豪說，宜蘭市已擁有河濱自行車車道，未來宜蘭市在道路規劃時應優先規劃自行車步道，並且在各主要景點、樞紐設置共享單車，讓市民及遊客擁有便捷且綠能的最後一哩路。
縣議員候選人尤文瀚表示，藉由「純白聖潔守護宜蘭」的騎行活動，除了帶給宜蘭選民們不一樣的選舉，更希望帶給民眾不同的選擇。
騎乘沿路受到部分熱情民眾對著他們大喊加油，縣黨部主委李偉華表示，宜蘭過去已取得非常卓越的民主傳統，民眾黨此次投入地方選戰，期待給宜蘭有藍綠以外更好的選項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言