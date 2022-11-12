中廣蓋洛普民調：高虹安25.60%、沈慧虹23.38%
中國廣播公司委託蓋洛普徵信民調公司進行新竹市長選舉民調，今天舉行記者會公布，其中民眾黨新竹市長候選人高虹安以25.60%支持度，些微領先民進黨新竹市長候選人沈慧虹的23.38%，而國民黨新竹市長候選人林耕仁則獲17.35%，維持第三，未決定者則還有26.29%。
中廣與蓋洛普對於新竹市長選舉目前在9/26、10/31、11/12共做三波民調，據資料，高虹安支持度均穩定維持26％左右，沈慧虹則是從最早的18.22％上升到25.96%，最近微幅降到23.38％，但和高虹安十分接近。而林耕仁則是從14.25%微幅續升到現17.35%。
值得觀察的是，根據資料，高虹安在39歲以下選民的支持度，明顯超越另兩位候選人，獲得31.69％，沈慧虹獲18.23％，林耕仁獲17.23％。
中廣表示，此次民調調查對象為新竹市20歲以上具投票資格民眾，抽樣方法為住宅電話後兩碼隨機抽樣，電訪成功比率為68.15％，針對有效樣本年齡／性別進行加權，電訪有效樣本數1070，在 95% 信賴水準，抽樣誤差± 3.00%，調查時間是11月8日至11日，調查執行是MISS-CATI電腦輔助電話訪問系統。
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