「波波牙醫」爭議定調 蔣萬安：民進黨政府突然轉彎
「波波牙醫」爭議，行政院長蘇貞昌昨在立法院院會明確表示，每年就是50個實習名額，不會再增加；針對7項附帶決議，衛福部長薛瑞元表示不執行。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安上午前往松江市場掃街受訪指出，現在民進黨政府突然轉彎，大家其實也都看得非常清楚。
蔣萬安說，他對「波波牙醫」的立場態度，從一開始就非常堅定，就是反對這7項附帶決議，因為要確保本土牙醫系學生相關的權益、七成牙醫師的權益，以及台灣的醫療品質。那現在民進黨政府突然轉彎，大家其實也都看得非常清楚。
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