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與游錫堃合體出席萬人健走 林佳龍承諾當選成立運動局
民進黨新北市長候選人林佳龍今與立法院長游錫堃到新北三重參加萬人健走活動，林佳龍說，新北市有4百萬人口，更要是一座「健康的城市」，未來將成立運動局來主管、推動運動休閒健康活動，也帶動運動產業發展，讓新北市有好生活，也朝向健康城市邁進。
林佳龍致詞時指出，感謝新北市議員陳啟能連續多年舉辦活動，關心也協助促進市民健康，過去在擔任台中市長任內時新設立運動局，除了舉辦各項國內外體育賽事，也包括推動運動產業相關，無論是設備器材、儀器，還有運動大數據都可以進行AI分析，能夠支持更多運動休閒及全民體育活動，讓新北市好生活，一起向健康城市邁進。
游錫堃提到，陳啟能舉辦的健走活動幾乎都會出席支持，他不僅照顧基層弱勢、關心交通教育，體育活動也都相當支持，也希望大家讓陳啟能高票連任。 游錫堃也力薦林佳龍學識兼備、資歷豐富，林佳龍受到徵召投入新北市選戰，期盼市民能夠支持會做4年的市長，市長讓林佳龍當選、民進黨市議員在議會過半，也讓18歲公民權一起過關。
對於今天出席活動，是不是要將8年前的氣勢加持給林佳龍，游錫堃說，林佳龍學識極佳、歷練豐富，相信會將城市治理得很好，雖然林佳龍投入選戰的時間不長，不過他會將自己過去參選對城市的了解經驗一起分享。
游錫堃說，特別是都更的政策，50年前自己就在板橋念書，對於板橋、三重、土城蘆洲地區的發展也有了解，新北市有許多4、5層樓的房子可能都已經超過50年，老舊建物的安全應該受到重視，特別是台灣地震頻繁、新北的許多巷道也狹窄，市府應與中央共同投入預防工作，林佳龍也主動詢問他相關政策，相信未來林佳龍擔任市長後，會包含過去的政策與時俱進，參考國內外經驗，來協助推動都更。
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