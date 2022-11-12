「風城」藍白棄保發酵？林耕仁：國民黨基層最團結

新竹市長選舉最新民調呈現藍白棄保效應發酵態勢，國民黨提名的林耕仁支持度墊底。林耕仁今天受訪說，國民黨基層最團結，從過去經驗可以知道，唯有投票當天票開出來，才知道誰是最強的，「至於棄保不棄保，我想選民心中自有一把尺。」

林耕仁說，民調大家只是作為候選人的參考，前幾天也看到一份民調，自己支持度高達五十多趴，「民調可以參考讓候選人調整步伐或是應對選戰」，自己會努力將政策願景告訴市民，在整個選舉步驟上，繼續用這樣的主軸來讓更多市民認同。

今天有媒體問林耕仁是否認為最後自己會被棄保還是高虹安被棄？林耕仁強調，國民黨是一個泱泱大黨，國民黨基層最團結，基層支持者都很關心地方的選舉，他們期待未來是由國民黨的候選人把新竹帶領的更好，棄保不棄保，選民心中自有一把尺。

另，對手高虹安的前老闆郭台銘迄今沒出面，媒體也提問林耕仁是否認為是在切割高虹安？林耕仁認為，郭台銘董事長一直努力為台灣這塊土地打拚，大家也看到郭董之前有幫候選人寫了精忠報國、不能貪汙的字樣，也就是他期許未來的候選人應該以蒼生為重，而不是以貪汙為本。應該是問郭台銘董事長對這件事情的看法又是如何。